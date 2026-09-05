Ученые установили датчики на китов и исследовали Арктику: сделана тревожная находка

Ученые использовали нарвалов (вид китов) с прикрепленными датчиками, чтобы исследовать труднодоступные воды у побережья Гренландии. Полученные данные показали, что теплая и соленая атлантическая вода проникает глубоко в фьорды и приближается к ледникам.

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Исследователи обнаружили, что слой атлантической воды становится толще, а холодный полярный слой сокращается, что может ускорять таяние ледников. Об этом сообщает Science Alert.

Датчики на нарвалах помогли изучить Арктику

Нарвалы большую часть жизни проводят в труднодоступных районах Арктики, в частности в водах залива Скорсби у восточного побережья Гренландии. Из-за густого морского льда и многочисленных айсбергов исследовать этот регион с помощью судов чрезвычайно сложно.

В то же время именно здесь теплые атлантические воды приближаются к Гренландскому ледниковому щиту, что может влиять на скорость его таяния. Чтобы получить больше данных об этих процессах, ученые из Гренландского института природных ресурсов, Копенгагенского университета и других учреждений использовали нарвалов в качестве "помощников".

Животным установили специальные датчики, которые собирали информацию о температуре, солености и глубине воды во время погружений, а результаты исследования опубликовали в научном журнале Science Advances.

"Нарвалы находились в тех частях фьордов, где ранее проводилось очень мало измерений. И там, в 300 километрах от побережья, мы обнаруживаем следы атлантической воды", – рассказал морской биолог Мадс Петер Гайде-Йоргенсен, подчеркнув, что "это совершенно новое открытие, и мы можем это доказать".

Что показали исследования

В период с августа 2017 года по июль 2020 года исследователи установили спутниковые датчики на шести нарвалах. Устройства фиксировали глубину погружения животных, температуру воды и ее электропроводность, которая позволяет определять уровень солености. Каждый датчик работал во время двух самых глубоких погружений нарвала ежедневно и собрал от 85 до 332 дней наблюдений.

Полученные данные помогли исследователям проследить движение различных водных масс в фьордах. Верхние слои занимает холодная малосоленая полярная вода, связанная с таянием морского льда и Гренландского ледникового щита, тогда как на значительной глубине остается более теплая и соленая вода из Северной Атлантики.

Обычно проникновению атлантической воды в фьорды препятствуют подводные хребты в их устьях. Однако при достаточной глубине таких порогов и большом объеме атлантической воды она может преодолевать эти препятствия и достигать ледниковых фронтов.

Этот процесс имеет важное значение для Гренландии, ведь теплая вода способна ускорять отступление ледников. В то же время сложность доступа к отдаленным районам долгое время затрудняла сбор данных, необходимых для более точного моделирования будущих климатических изменений.

"Вот почему крайне важно улучшить наше понимание этого явления, особенно с учетом того, что в Гренландии находится так много льда", – сказала биолог-математик из Копенгагенского университета Сюзанна Дитлевсен.

Объединив данные, полученные благодаря нарвалам, с историческими наблюдениями в районе Скорсби-Саунд, ученые создали более точную модель движения водных масс. Она показала, что теплый и соленый атлантический слой постепенно становится толще, тогда как холодный полярный слой над ним сокращается.

Благодаря этому исследователи смогли установить, что атлантическая вода проникает глубоко в фьорды и достигает ледниковых фронтов. Обнаружить этот процесс с помощью традиционных измерений с лодок было бы значительно сложнее.

"Теперь у нас есть данные измерений из разных мест, которые мы можем использовать в наших моделях, что дает нам гораздо более полную картину океана. Этопросто фантастика – использовать животных таким образом", – отметила Дитлевсен.

Как сообщал OBOZ.UA, исследователи, прикрепившие датчики к акулам, чтобы отслеживать их миграции, обнаружили, что собранные хищниками данные о температуре, глубине и давлении в океане существенно повысили точность климатических прогнозов, особенно в отдаленных районах.

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