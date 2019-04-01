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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Официально! В Украине состоится второй тур выборов президента

28.1тЧитать материал на украинском

В Украине состоится второй тур президентских выборов. Дата голосования запланирована на 21 апреля.

Об этом сообщила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук. "Уже очевидно, что будет второй тур", - сказала она.

По ее словам, ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача: вложиться в короткий временной промежуток между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола и назначением уже голосования на 21 апреля", - подчеркнула Слипачук.

Выборы Украины

Выборы Украины

ТСН

Она добавила, что ЦИК будет стараться как можно оперативнее сотрудничать с избирательными комиссиями.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 31 марта в Украине прошли выборы президента-2019. Украинцы выбирали среди 39 кандидатов.

  • Результаты Национального экзит-пола показали, что Украину ждет второй тур, и в него выходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%). Юлия Тимошенко(14,2%) занимает третье место.

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Место
Украина
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- Справедливость
- Справедливость
Автономия, рус.яз. второй государственный для ЛуганДонии, ослабление курса с НАТО и ЕС (нейтралитет), постепенный захват новых территорий, разочарование, майдан - уже 10-ки тыс.погибщих ежемесячно и под конец образование до конца каденции пуйла (до 2024 года) нового объединения государств (кацапия-Украина-Беларусь+). Выбирать Вам !
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semenovich semen
semenovich semen
Кандидат в президенты Украины Зеленский: «Я вам ничего не должен!». Президент Украины Зеленский: «кАзлы! Я вам ничего не должен!».
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1
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semenovich semen
semenovich semen
История украинского президенства такова: №1,3,5 Кравчук, Ющенко, Порошенко – проукраинские президенты; №2,4,6? Кучма, Янукович, Зеленский? малороссийские или пророссийские.
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
semenovich semen, Кравчук-прокраинский,тогда Черновол мог бы быть пророссийским !?
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