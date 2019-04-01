Официально! В Украине состоится второй тур выборов президента

В Украине состоится второй тур президентских выборов. Дата голосования запланирована на 21 апреля.

Об этом сообщила на брифинге председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Татьяна Слипачук. "Уже очевидно, что будет второй тур", - сказала она.

По ее словам, ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Перед ЦИК стоит очень амбициозная следующая задача: вложиться в короткий временной промежуток между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола и назначением уже голосования на 21 апреля", - подчеркнула Слипачук.

Выборы Украины ТСН

Она добавила, что ЦИК будет стараться как можно оперативнее сотрудничать с избирательными комиссиями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 марта в Украине прошли выборы президента-2019. Украинцы выбирали среди 39 кандидатов.

Результаты Национального экзит-пола показали, что Украину ждет второй тур, и в него выходят Владимир Зеленский (30,6%) и Петр Порошенко (17,8%). Юлия Тимошенко(14,2%) занимает третье место.

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