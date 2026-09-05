У судьи элитный автомобиль, у заместителя министра просторная квартира, а у народного депутата часы за миллион: OBOZ.UA изучил декларации украинских чиновников

Спустя 4,5 месяца после истечения срока подачи деклараций, сразу 28 народных депутатов, судей, заместителей и чиновников сообщили о существенных изменениях в своем материальном положении. Прежде всего, речь шла о приобретении дорогостоящего имущества.

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Они покупали недвижимость, роскошные автомобили и часы за сотни тысяч гривен. Например, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Владимир Кальцев (избирался от запрещенной партии ОПЗЖ) купил часы Rolex SA почти за 1 млн грн. А судья и секретарь судебной палаты Верховного суда Жанна Мельник-Томенко обзавелась новеньким Land Rover Range Rover Sport за 8,5 млн грн.

OBOZ.UA выяснял, что именно покупали государственные служащие в 2026 году и сколько это стоило. А главное – имели ли они на это официально задекларированные средства.

20 роскошных автомобилей

Сразу в 20 случаях декларанты сообщали о покупке роскошных автомобилей. То есть, "пополнение" парка элитными машинами украинских высокопоставленных чиновников и политиков составило львиную долю всех существенных изменений в их материальном положении – 71,43%.

Стоимость же таких автомобилей колеблется от 1,16 млн до 8,5 млн грн. Т.е., за один самый дорогой можно приобрести 7 "самых дешевых" – еще и деньги останутся.

Больше всего, как уже отмечалось, "отличиласть" секретарь судебной палаты Верховного суда Жанна Мельник-Томенко, которая за 8,5 млн грн приобрела Land Rover Range Rover Sport 2026 г.в. Продала же судье машину компания "Види-Пауэр", входящая в "Види Групп".

Ранее эта группа "засветилась" в расследовании "Антикоррупционного измерения" о сомнительной закупке автомобилей специального назначения для николаевской полиции охраны. Как объясняли тогда аналитики, "хотя полиция якобы заказывала автомобили специального назначения, в тендерных требованиях не было указано ни о каком специальном оснащении автомобилей".

Машину Мельник-Томенко приобрела 24 июня. В тот же день, согласно ее декларации, она получила 2,021 млн грн дохода от компании "Види Автомобили с пробегом" – путем "отчуждения движимого имущества". Сама же эта компания, как можно догадаться по её названию, также входит в "Види групп". То есть, получается, судья сначала продала компании одну машину, а затем у другой компании из той же группы купила другую.

Кстати, в ежегодной декларации за 2025 год Мельник-Томенко указала, что владеет Volkswagen Touareg 2022 г.в. стоимостью 2,435 млн грн, а также пользуется Nissan Juke 2014 г.в. с неуказанной стоимостью, который принадлежит её мужу. Впрочем, утверждать, что один из этих автомобилей был продан ради Land Rover Range Rover Sport 2026 г.в., пока нельзя – это станет понятно после следующей кампании по декларированию.

Тем не менее, 2,021 млн – это не 8,5 млн грн. Тем более что в разделе "Расходы" судья указала, что на покупку транспортного средства потратила 2,021 млн грн – и еще 354,194 тыс. грн уплатила в качестве сбора. Следовательно, можно предположить, что за свой Land Rover Range Rover Sport всю сумму она сразу не "отвалила" – а, скажем, взяла авто в рассрочку.

Хотя на самом деле судья могла бы заплатить полную сумму за автомобиль здесь и сейчас. Даже если не учитывать зарплату судьи за прошлый год (жить то на что-то надо), которая составила 5,05 млн грн (около 421 тыс. грн в месяц), Мельник-Томенко могла бы купить элитный автомобиль на сбережения, которых у нее, мягко говоря, немало. Так, среди прочего, она задекларировала:

9,93 млн грн, размещенных на банковских счетах;

2,92 млн грн наличными;

609 тыс. грн процентов от банков.

OBOZ.UA обратился и в Верховный суд, и к самой Мельник-Томенко с просьбой прокомментировать ситуацию, го на момент выхода материала ответов получено не было. В случае их поступления они будут опубликованы.

В ТОПе самых дорогих автомобилей, приобретенных высокопоставленными чиновниками в 2026 году, есть еще две машины, за которые заплатили более 5 млн грн. Так:

Народный депутат Юрий Шаповалов (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") купил Zeekr 9X Ultra 2026 г.в. за 5,7 млн грн.

Компанией, которая продала народному депутату автомобиль, стала "СКМ-1". Она принадлежит Ольге Слинько, а руководителем фирмы числится Юрий Слинько. Который, по данным системы YouControl, в 2010 году избирался в Звенигородский райсовет от "Партии регионов", которая впоследствии выродилась в ОПЗЖ, со временем трансформировавшуюся в "Платформу за жизнь и мир", которую представляет Шаповалов. Впрочем, в 2020 году Слинько избирался в Звенигородский районный совет уже от другой политической силы – "Слуги народа".

Сам же Шаповалов никаких дополнительных доходов, которые могли бы объяснить покупку дорогого автомобиля, не задекларировал. А вот в расходах он указал, что заплатил за автомобиль дважды по 2,85 млн грн. То есть, похоже, что выложил всю сумму сразу. Кроме того, кстати, народный депутат отметил, что отдал 341,52 тыс. грн в качестве ссуды.

Но есть ли у него деньги? На самом деле, да. Согласно ежегодной декларации нардепа, только наличными он хранит 1,57 млн долларов (по курсу на 12 июня, когда был произведен первый платеж за автомобиль, это составляло 70,533 млн грн) и 3,2 млн грн. Еще 8,8 млн грн имеет его жена.

Народный депутат Виктор Мялик (фракция "Партия "За будущее") приобрел Lexus LM350h 2026 года выпуска за 5,28 млн грн.

Автомобиль был куплен у компании "Види Элит", входящей в состав той же "Види Групп". Как и его коллега по фракции Шаповалов, доходов "под машину" Мялик не декларировал. А в расходах указал, что заплатил за машину 2,58 млн грн.

С одной стороны, можно предположить, что нардеп взял эту машину в рассрочку и на момент покупки выплатил лишь часть денег. Но с другой – не исключено, что он заплатил за свой LEXUS сразу, а в декларации просто не смог правильно указать сумму, ведь:

Полная указанная им стоимость автомобиля составила 5 282 060 грн.

Указанная сумма в расходах – 2 582 060 грн. То есть первые две цифры переставлены местами. Так что либо это невнимательность, либо действительно какой-то "хитрый план".

Деньги же у Мялика есть. Помимо сразу 130 источников дохода (среди них – доход от отчуждения недвижимого имущества, доход от сдачи имущества в аренду, зарплата и т. д.), которые в совокупности принесли его семье 24,377 млн грн, нардеп хранит, помимо прочего, 9,45 млн грн наличными, а его жена – десятки миллионов в банках.

Кто купил больше всего жилья

Новой же недвижимости у власть имущих пока появилось не очень много – всего 3 объекта. Самую большую – площадью 115,5 кв. м – задекларировал заместитель министра энергетики Анатолий Куцевол.

Согласно декларации, стоимость квартиры составляет 5,507 млн грн. Однако в расходах у Куцевола указано лишь 444,125 тыс. грн.

Впрочем, в ежегодной декларации за 2025 год у него указаны 4,21 млн грн как "средства в рамках предварительного договора купли-продажи квартиры", перечисленные той же компании, у которой было приобретено жилье (Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Динант", который, по данным системы YouControl, входит в состав группы "Интергал-буд"). А в декларации, поданной в январе 2026 года перед уходом с должности заместителя министра обороны, он указал, что перечислил "Динанту" уже 4,63 млн грн.

В то же время, в декларации за 2024 год сумма, переданная "Динанту" в рамках предварительного договора купли-продажи квартиры, была указана Куцеволом в размере 2,846 млн грн. То есть, вероятно, он рассчитывался за жилье постепенно. Тем более что декларировать эту сумму он начал с того же 2024 года.

Впрочем, особых доходов Куцевол не указывает. Скажем, в декларации за 2025 год он указал, что хранит наличными 30 тыс. евро, а его жена – 20 тыс. долларов и 10 тыс. евро. Еще 5 тыс. евро (примерно) имела его мать, а сам Куцевол вложил несколько миллионов в инвестиционный фонд "Линтер".

OBOZ.UA обратился как в Минэнерго, так и к самому Куцеволу с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на момент публикации материала ответов получено не было. В случае их поступления они будут опубликованы.

Часы за миллион

Помимо роскошных автомобилей и недвижимости украинские высокопоставленные чиновники декларируют в 2026 году дорогие часы. Самые дорогие – у народного депутата от той же "Платформы за жизнь и мир" Владимира Кальцева. Согласно декларации, ему подарили Rolex SA за 964 тыс. грн. Такой подарок преподнес его сын Александр.

А заместитель начальника Юго-Восточного межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда Дмитрий Плис задекларировал Rolex Datejust стоимостью 430 тыс. грн. При этом он указал, что часы – б/у. То есть, ранее, вероятно, ими уже пользовались.

Плису его Rolex тоже подарили. Такой подарок ему преподнесла жена.

А судья Марковского райсуда Луганской области Тарас Логвиненко задекларировал часы Breitling Navitimer Automatic GMT 41 A32310251B1A1 стоимостью 308 тыс. грн. Купил их сам. И вряд ли сильно обеднел, ведь в ежегодной декларации за 2025 год указал, что держит наличными 2 млн грн.

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