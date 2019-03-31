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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Как проходят выборы президента-2019: украинцы делятся первыми фото

7.1тЧитать материал на украинском

Украинцы в соцсетях начали публиковать первые фото и селфи, сделанные на выборах президента-2019.

Голосование стартовало в 8:00 и завершится в 20:00 по киевскому времени. Ориентировочное количество избирателей на созданных участках составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя.

"Хочешь сделать добро? Сделай это сам! Я верю в честные выборы!", "Отдавай свой голос внимательно!", "Очень хочется, чтобы у нас все было хорошо!" — делятся пользователи своими эмоциями.

Выборы президента Украины

Выборы президента Украины

Не отстают и украинцы за границей — там ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

Новоград-Волынский, Житомирская область

Новоград-Волынский, Житомирская область

Новоград-Волынский, Житомирская область

Новоград-Волынский, Житомирская область

Как проходят выборы президента-2019: украинцы делятся первыми фото
Как проходят выборы президента-2019: украинцы делятся первыми фото
Как проходят выборы президента-2019: украинцы делятся первыми фото
Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Житомирская область, смт Емильчино

Доброго ранку, Україно! Голосуємо одними з перших у світі! Поки ви спите, дільниця в Канбері розпочала свою роботу. Для тих хто ще думає в Україні чи йти на вибори, я можу тільки порекомендувати скористатися унікальною можливістю і піти. Пішки! У нашому випадку, щоб проголосувати треба проїхати 280 кілометрів з Сіднея до Канбери. Буквально в інший штат! Вже були тут на парламентських виборах і з радістю приїхали б на других тур, але вже Тарас не відпустить. Народити в полі з кенгуру буде екстремально навіть для мене! #вибори2019 #виборипрезидентаукраїни2019 #виборипрезидента #українапонадусе #чеснихбільше #канбера #першадільниця #яголосую

Публикация от ratsa_paparatsa (@ratsa_paparatsa)

Сьогодні дуже відповідальний день, від якого залежить наше майбутнє💙💛 ▶️Що потрібно на вибори 1. Паспорт громадянина України, у вигляді книжечки або у вигляді ID-картки з усіма додатками, на всяк випадок. 2.Візьміть чорну або синю ручку з собою та гарний настрій. 3.Якщо ви змінювали місце голосування, захопіть з собою довідку про зміну місця голосування. 4.Візьміть з собою ще свою сім'ю ▶️Нагадую, щоб ПРАВИЛЬНО заповнити виборчий бюлетень для голосування, у квадраті напроти прізвища кандидата ви маєте зробити позначку "плюс" (+) або іншу (галочка, хрестик), що засвідчить ваше волевиявлення. Позначку можна ставити лише в одному квадратику. . ▶️Фотографувати чи знімати відео, перебуваючи всередині виборчої кабінки, або знімати виборчий бюлетень заборонено!◀️ . Ну що дільниці відкриваються у 8 ранку 😁 Чекоємо на вас 💙💛 . . . #деньдобрый #движпариж#веселоживем #естьжедобрыелюди#подругидруги#мотивация#психология #вибори2019 #непроєвибори #вибориукраїна2019 #голосування #неділя #атиобрав #твійвибір

Публикация от Robertovna (@_alena_robertovna)

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Украины отказалась возвращать 2,5 млн грн, внесенные в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты сбежавшим в Россию экс-нардепом от Партии регионов Владимиром Олейником.

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Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Объявление на избирательном участке: «Художественное фото бюллетеней с вылетевшей птичкой за Порошенко».
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Для тех избирателей, которые хотят продать свой голос одному кандидату, а проголосовать за другого, в кабинках для голосования вывесили бюллетени для фотографирования.
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
На бумаге 29 млн. избирателей, в реальности 18-20 - есть где неполживым разгуляться. Продолжаем наблюдать за укроцирком. )))
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