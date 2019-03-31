Как проходят выборы президента-2019: украинцы делятся первыми фото

Украинцы в соцсетях начали публиковать первые фото и селфи, сделанные на выборах президента-2019.
Голосование стартовало в 8:00 и завершится в 20:00 по киевскому времени. Ориентировочное количество избирателей на созданных участках составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя.
"Хочешь сделать добро? Сделай это сам! Я верю в честные выборы!", "Отдавай свой голос внимательно!", "Очень хочется, чтобы у нас все было хорошо!" — делятся пользователи своими эмоциями.
Выборы президента Украины
Не отстают и украинцы за границей — там ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.
Новоград-Волынский, Житомирская область
Новоград-Волынский, Житомирская область
Житомирская область, смт Емильчино
Житомирская область, смт Емильчино
Житомирская область, смт Емильчино
Житомирская область, смт Емильчино
Так началось голосование в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Обратите внимание на мешки с песком и закрытые фанерой окна. Существует угроза обстрелаhttps://t.co/ZKCy5N8mad pic.twitter.com/l3CCE5bLvL— Новости Донбасса (@novostidnua) 31 марта 2019 г.
Polls are open! The first ballot has been cast here at station number 557 in Kyiv. pic.twitter.com/XfbJhUg9N7— Christopher Miller (@ChristopherJM) 31 марта 2019 г.
Так началось голосование в прифронтовом Зайцево Донецкой области. Обратите внимание на мешки с песком и закрытые фанерой окна. Существует угроза обстрелаhttps://t.co/ZKCy5N8mad pic.twitter.com/l3CCE5bLvL— Новости Донбасса (@novostidnua) 31 марта 2019 г.
Хочеш зробити добре ? Зроби це сам ! Я вірю у чесні вибори,тому прийшов проконтролювати процес сам,та переконатись в тому,що все чесно та правильно. Давайте виберемо того ,із ким будемо 5 років працювати на благо наші країні,благо наших дітей та на благо всіх наших близьких людей ! #вибори #недовиборець #правильнийвибір
Дуже сумую за Україною і дуже хочеться щоб у нас все було добре 🇺🇦 До речі в Пекіні на вибори зареєструвалося досить багато українців. Які у нас громадсько свідомі люди 😀 #вибори2019 #китай #пекін #посольствоукраїни #президентукраїни #ukraine #ukrainianelections #election2019 #march31#embassyofukraine #beijing #china
Доброго ранку, Україно! Голосуємо одними з перших у світі! Поки ви спите, дільниця в Канбері розпочала свою роботу. Для тих хто ще думає в Україні чи йти на вибори, я можу тільки порекомендувати скористатися унікальною можливістю і піти. Пішки! У нашому випадку, щоб проголосувати треба проїхати 280 кілометрів з Сіднея до Канбери. Буквально в інший штат! Вже були тут на парламентських виборах і з радістю приїхали б на других тур, але вже Тарас не відпустить. Народити в полі з кенгуру буде екстремально навіть для мене! #вибори2019 #виборипрезидентаукраїни2019 #виборипрезидента #українапонадусе #чеснихбільше #канбера #першадільниця #яголосую
Сьогодні дуже відповідальний день, від якого залежить наше майбутнє💙💛 ▶️Що потрібно на вибори 1. Паспорт громадянина України, у вигляді книжечки або у вигляді ID-картки з усіма додатками, на всяк випадок. 2.Візьміть чорну або синю ручку з собою та гарний настрій. 3.Якщо ви змінювали місце голосування, захопіть з собою довідку про зміну місця голосування. 4.Візьміть з собою ще свою сім'ю ▶️Нагадую, щоб ПРАВИЛЬНО заповнити виборчий бюлетень для голосування, у квадраті напроти прізвища кандидата ви маєте зробити позначку "плюс" (+) або іншу (галочка, хрестик), що засвідчить ваше волевиявлення. Позначку можна ставити лише в одному квадратику. . ▶️Фотографувати чи знімати відео, перебуваючи всередині виборчої кабінки, або знімати виборчий бюлетень заборонено!◀️ . Ну що дільниці відкриваються у 8 ранку 😁 Чекоємо на вас 💙💛 . . . #деньдобрый #движпариж#веселоживем #естьжедобрыелюди#подругидруги#мотивация#психология #вибори2019 #непроєвибори #вибориукраїна2019 #голосування #неділя #атиобрав #твійвибір
Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия Украины отказалась возвращать 2,5 млн грн, внесенные в качестве залога для регистрации кандидатом в президенты сбежавшим в Россию экс-нардепом от Партии регионов Владимиром Олейником.
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