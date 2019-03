Как проходят выборы президента-2019: украинцы делятся первыми фото

Украинцы в соцсетях начали публиковать первые фото и селфи, сделанные на выборах президента-2019.

Голосование стартовало в 8:00 и завершится в 20:00 по киевскому времени. Ориентировочное количество избирателей на созданных участках составляет 29 млн 789 тыс. 643 избирателя.

"Хочешь сделать добро? Сделай это сам! Я верю в честные выборы!", "Отдавай свой голос внимательно!", "Очень хочется, чтобы у нас все было хорошо!" — делятся пользователи своими эмоциями.

Не отстают и украинцы за границей — там ЦИК сформировала 101 участковую комиссию. Украинцы голосуют в 72 странах мира. Участки расположены в посольствах и консульствах Украины.

Polls are open! The first ballot has been cast here at station number 557 in Kyiv. pic.twitter.com/XfbJhUg9N7