Волна минирований в Украине: в Нацполиции сообщили впечатляющую статистку

В день выборов президента Украины, 31 марта, по состоянию на 17:30 Национальная полиция Украина получила 15 сообщений об угрозе взрыва на избирательных участках или неподалеку.

Больше всего вызовов было в Днепропетровской области – 10 вызовов, Черниговская область и город Киев – по 2 вызова, Донецкая область – 1 вызов. Об этом на своей странице в Facebook написал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По каждому адресу немедленно выезжали кинологи и взрывотехники. Информация не подтвердилась. Избирательный процесс не останавливался, людей не эвакуировали", – сообщил он.

В Нацполиции напомнили, что что статья 259 УК – заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей .., – предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 6 лет.

Сейчас уголовное производство по этой статье уже начато в г. Киеве и Чернигове.

В то же время в Днепре полиция по факту сообщений о заминировании метрополитена и избирательных участков внесла сведения в ЕРДР с предварительной квалификацией по ст. 258 УК – террористический акт.

Санкция статьи – лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Кроме того, в полицию поступило уже 1360 заявлений и сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса: незаконная агитация – 102; фотографирование бюллетеней – 86; подкуп избирателей – 29; повреждения бюллетеня – 22; попытка вынесения бюллетеня из участка – 8.

Начато 17 уголовных производств.

facebook Ярослава Тракало

facebook Ярослава Тракало

Как писал OBOZREVATEL, в Херсонской области один из избирательных участков не смогла вовремя открыться, потому что бюллетени испортили штампом "Выбыл".

В свою очередь, в Киеве на избирательном участке разгорелся скандал из-за чернила, якобы исчезает, в ручках, которые раздают избирателям.

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