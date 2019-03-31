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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Члены комиссии – пьяные": полиция Киева сообщила о нарушениях на выборах

2.3тЧитать материал на украинском

В полиции Киева зафиксировано уже более 170 нарушений избирательного процесса, а всего по Украине их более 1600.

Об этом OBOZREVATEL сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик. "К нам уже поступило более 170 обращений. В списках люди находили "мертвые души". Люди, которые приходили с решением суда о внесении в реестр избирателей, также не находили себя в списках. Зато там оказывались люди, которые уже несколько лет назад умерли", – говорит Оксана Блищик.

Кроме этого, полиция зафиксировала три случая, когда члены избирательной комиссии пришли на работу в состоянии алкогольного опьянения.

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Что касается скандала с исчезающими чернилами в избирательном участке №417 в Днепровском районе столицы, то прибывшая на место полиция самой ручки не нашла. "Ручку нам так и не предоставили. Заявительница сказала, что подпись ее исчезла, а на бюллетене они подписи не ставила. Полиция разбирается в это ситуации", – говорит Блищик.

Всего же по всей стране полиция зафиксировала более 1600 нарушений. Из них 68 случаев касаются незаконной агитации, 42 случая фотографирования бюллетеней.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Каменке-Бугской Львовской области случайно испортили 180 избирательных бюллетеней из-за того, что глава одной из участковых избирательных комиссий поставила штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов в президенты.

  • В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко назвали самые "интересные" нарушения. Среди них исчезающие чернила и штамп "выбыл" напротив фамилии кандидата Александра Мороза.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Выборы 2019нарушенияисчезающие чернила
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Почему "ЧП"? суровые трудовые будни....с радости,огорчения, с устатку...вон как бедные перетрудились...
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