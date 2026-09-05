Александр Пономарев сделал редкое заявление о личной жизни, которую держит в тайне: жена ревновала к героине книги

Народный артист Украины Александр Пономарев долгое время держал свою личную жизнь под семью замками, однако на презентации дебютного романа "30 днів: ШІ-людина" все же приоткрыл завесу сердечных дел. Знаменитость впервые публично рассказал, что его возлюбленную зовут София, более того, намекнул на возможное заключение брака, ведь несколько раз назвал ее "женой".

Видео дня

Редкое заявление об отношениях Пономарев сделал, рассказывая о трудностях при написании книги. Он откровенно признался, что в течение некоторого времени жена ревновала его к героине романа, однако в конце концов все уладилось. Ролик с выступлением певца на презентации появился в Instagram-stories проекта "Сцена подій".

"Меня ревновали к героине. Да, моя София меня ревновала. Я даже гуглил, ревнуют ли вообще жены своих мужей к героиням романов. Оказался в неплохой компании. Где-то неделю-полторы мы ссорились, потому что она думала, что я в кого-то влюбился. Но, слава Богу, у моей жены мама филолог, и я дал ей прочитать первые десять глав. Она стала моим адвокатом, и стало легче", – поделился исполнитель.

Напомним, что Александр Пономарев не стеснялся обсуждать два предыдущих брака с Еленой Мозговой и Викторией Мартынюк на публике, однако, пережив последствия такой откровенности, решил держать личную жизнь в тайне. Артист в основном избегал обсуждения отношений, пока интерес к этой теме не подогрел его друг Юрий Горбунов.

"У Саши есть жена, и она уже более 10 лет с ним. Если есть какая-то более новая (жена. – Ред.), то я о ней не знаю", – говорил ведущий в начале 2025 года.

Однако сам Александр Пономарев впоследствии частично опроверг громкое заявление шоумена. Исполнитель подтвердил, что действительно несколько лет находится в отношениях, но брак с возлюбленной на тот момент еще не заключил.

Позже источники сообщили ТСН.ua, что сердце знаменитости якобы покорила младшая на 17 лет пиарщица София Новикова. Она родилась в Крыму, а в свое время появлялась на телевидении как участница шоу "Танцую для тебя".

Александр Пономарев достаточно долго никак не комментировал слухи о личности своей избранницы, однако в июне этого года опубликовал фото, на котором предстал перед камерой в компании друзей, нежно прижавшись головой к Софии Новиковой. Пиарщица присутствовала и на презентации романа. Учитывая, что артист публично отметил, что его жену зовут София, похоже, слухи оказались правдой.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Олег Собчук одним словом намекнул на тайную свадьбу со своей избранницей и менеджером группы "СКАЙ" Тамарой Божко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!