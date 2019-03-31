Рекордная явка на выборах в Украине: как повлияет на исход

Из-за высокой явки расклад первой тройки лидеров на президентских выборах в Украине не изменится.
Об этом OBOZREVATEL сообщили социологи, отметив, что примерно 45% украинцев уже посетили участки, причем расклад по регионам примерно одинаковый за исключением Закарпатской области – там пришло менее 30%.
По словам руководители Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, явка на этих президентских выборах даже немного выше, чем в 2014 году. "На прошлых общенациональных выборах на 15 часов проголосовало 41%, а сейчас 45%. Думаю, к концу дня явка достигнет 70%", – считает Кошель.
Также он отмечает, что никаких данных о том, что кто-то использует черные технологии, чтобы повлиять на результаты, нет.
"В день тишины появлялись материалы, в которых призывали избирателей голосовать за одного кандидата и вычеркивать двух других. Таким образом эти бюллетени были бы признаны испорченными", – говорит Кошель.
Председатель правления украинского Института социсследований им. Яременко Ольга Балакирева считает, что такая высокая явка не может отразиться на раскладе первой тройки лидеров президентской гонки.
"При опросах с нами не разговаривали 50% избирателей. Думаю, они и не пошли на выборы. Так что каких-то оснований думать, что результаты будут серьезно отличаться от социсследований, у нас нет", – уверена Балакирева.
Выборы в Украине
С ней согласен и зам директора Института "Социополис" Сергей Литвинов. Он предполагает, что к концу дня проголосует 65% избирателей. "Такая явка выше, чем на прошлых выборах примерно на 5%. Она и прогнозировалась, поэтому, думаю, сюрпризов ждать не стоит. Если до конца дня не будет каких-то значительных нарушений, то результат будет действительно отражать желание украинцев – кого они хотят видеть своим президентом", – говорит Литвинов.
Гендиректор компании "Социс" Николай Чурилов считает, что к вечеру на участки пойдет больше молодежи. "Поэтому у предполагаемого лидера гонки есть все шансы получить именно те проценты, которые ему и предсказывали социологи", – считает Чурилов. Что касается второго и третьего места, то тут пока никто прогнозов не дает, предлагают дождаться хотя бы результатов экзит-полов.
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