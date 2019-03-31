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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы

88.8тЧитать материал на украинском

Центральная избирательная комиссия обработала первые протоколы на выборах президента Украины.

По результатам обработки 0,54% протоколов: Владимир Зеленский – 28,51%, Юлия Тимошенко – 18,03%, Петр Порошенко – 16,94%.

Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы

Когда было 0.41% протоколов, Владимир Зеленский – 28,41%, Юлия Тимошенко – 18,18%, Петр Порошенко – 17,49%.

Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы

Ранее по итогам обработки 0,17% протоколов лидировал Владимир Зеленский с 28,45%. Петр Порошенко – 19,28, Юлия Тимошенко – 16,75, Анатолий Грицнко – 8,73, Олег Ляшко – 6,82, Юрий Бойко – 6,39, Игорь Смешко – 4,41, Руслан Кошулинский – 2,22, Александр Вилкул – 2,06, Юрий Тимошенко – 0,88.

Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы
Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы
Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы
Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы
Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы

В 22:11 Порошенко набирал 31,83%, Владимир Зеленский – 24,10%, Юлия Тимошенко – 12,38%, Анатолий Гриценко – 9:47%, Олег Ляшко – 5,07%.

Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы

После основной пятерки идут: Юрия Бойко – 3,93, Игорь Смешко – 3:89, Александр Вилкул – 2, 79, Руслан Кошулинский – 2,24.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоМарина Порошенко
Место
Украина
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Не думаю, що зеля. iнакше почнемо будувати Україну спочатку. Через это ризикнувше Зе- потім гі- не. Нехай кається!
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Zayonc Inga
Zayonc Inga
Зеля- сразу пойми- ты голова говорящая. ты никто, один язык- и тот русский. клоун, в запасе- только мимика морды. главнокомандующий? тебя затопчут. спи и не бойся ничего. все будкт само собой. бабушка ванга и планета нубиру обещают. не дай тобі Боже...
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хохлы, никого не слушайте, только за Пятро! Он очистит от вас планету!"
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2 из 3 ответов | показать все
Pavlyuk Roman
Pavlyuk Roman
Цимельман Филя, Согласен, он очистит мир от тупых от русни и их братьев хохлов-малороссов
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Бор Тарас
Бор Тарас
Цимельман Филя,с чего ты взяла,казламордое чмо,что твоё "мнение" кому-то интересно?
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