Выборы президента Украины: ЦИК обработала первые протоколы

Центральная избирательная комиссия обработала первые протоколы на выборах президента Украины.

По результатам обработки 0,54% протоколов: Владимир Зеленский – 28,51%, Юлия Тимошенко – 18,03%, Петр Порошенко – 16,94%.

Когда было 0.41% протоколов, Владимир Зеленский – 28,41%, Юлия Тимошенко – 18,18%, Петр Порошенко – 17,49%.

Ранее по итогам обработки 0,17% протоколов лидировал Владимир Зеленский с 28,45%. Петр Порошенко – 19,28, Юлия Тимошенко – 16,75, Анатолий Грицнко – 8,73, Олег Ляшко – 6,82, Юрий Бойко – 6,39, Игорь Смешко – 4,41, Руслан Кошулинский – 2,22, Александр Вилкул – 2,06, Юрий Тимошенко – 0,88.

В 22:11 Порошенко набирал 31,83%, Владимир Зеленский – 24,10%, Юлия Тимошенко – 12,38%, Анатолий Гриценко – 9:47%, Олег Ляшко – 5,07%.

После основной пятерки идут: Юрия Бойко – 3,93, Игорь Смешко – 3:89, Александр Вилкул – 2, 79, Руслан Кошулинский – 2,24.

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