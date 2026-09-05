На фоне слухов о перемирии РФ похвасталась новым циничным ударом по Украине

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил , что Силы обороны не будут наносить удары по России на время визита специальных представителей президента США Дональда Трампа в Москву. После этого приказ о прекращении дальнобойных ударов якобы получили боевые подразделения, а Киев заявил, что ожидает зеркальных действий со стороны РФ.

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Ответ из Москвы поступил мгновенно: ночью и утром на Украину летели дроны и баллистические ракеты. А в министерстве обороны страны-агрессора похвастались "высокоточными ударами" по украинской промышленности, логистическим центрам и энергосистеме.

Украина перешла в режим тишины

Как пишет DW со ссылкой на другие СМИ, подразделения Сил обороны получили приказ соблюдать режим тишины на фронте с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Соответствующие сообщения поступали из различных подразделений на разных направлениях. При этом на момент получения приказа официальной информации о том, что стрелять прекратит и Россия, не было.

То, что таких договоренностей нет, на себе ощутили украинцы во многих регионах нашей страны, куда летели российские и северокорейские баллистические ракеты, а также ударные дроны, в частности реактивные.

Взрывы и разрушения фиксировались в Киевской и Одесской, Николаевской и Днепропетровской, Полтавской и Запорожской областях, продолжался террор против мирных жителей в Донецкой и Херсонской областях. Звучала тревога и в Киеве. Есть погибшие и раненые в результате вражеских ударов

О том, что Силы обороны не будут наносить воздушные удары по России во время визита в Москву спецпредставителей Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, Зеленский объявил накануне вечером.

По его словам, цель Украины – "максимально конструктивный, содержательный визит и переговоры с американской стороной". В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия должна "зеркально обеспечить тишину", воздержавшись от воздушных ударов на время переговоров. А источники нескольких изданий отметили: по состоянию на вечер пятницы Украина ожидала ответа России относительно прекращения огня в воздухе, а сам режим тишины стал следствием просьбы Вашингтона к Киеву и Москве воздержаться от атак на время визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев.

В то же время в Силах обороны официально не подтверждают приказ о прекращении огня в одностороннем порядке.

В Главном управлении по коммуникациям ВСУ заявили "Суспільному", что армия продолжает выполнять поставленные задачи по обороне в соответствии с планом.

"Режим прекращения огня не может быть односторонним или несимметричным, иначе он будет представлять опасность для жизни и здоровья военнослужащих. Поэтому задачи оборонной операции в настоящее время выполняются в полном объеме", – цитирует издание слова собеседника.

В эфире "Суспільне Студія" командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов сообщил, что имеется распоряжение от Генштаба ВСУ не наносить удары на оперативную глубину. Что касается тактического уровня, ограничений на ведение огня и боевых действий в подразделении не вводили.

Журналисты добавляют, что продолжают получать информацию от подразделений Сил обороны о соблюдении режима тишины, хотя собеседники из управления двух бригад в Донецкой области опровергают информацию о его введении, как и в бригаде, находящейся на севере Харьковской области.

А вот в командование Сил ТрО "Північ" по состоянию на утро такое указание поступило, хотя ранее собеседник "Суспільного" опровергал эту информацию.

Россия похвасталась новыми ударами

Дождались ли вчера в Киеве официального ответа из Москвы – неизвестно. Однако этот ответ всю ночь напролёт ощущали на себе украинцы во многих регионах нашей страны. А утром со своим ответом выступило российское минобороны.

Там похвастались ночными ударами "высокоточным вооружением" и обнародовали перечень "целей", которые якобы были поражены.

Оккупанты хвастались, что в Днепропетровской области, где под ударом оказалось предприятие и погибли четыре человека, они якобы нанесли удар сразу по двум "крупнейшим поставщикам металлопродукции для военного производства Украины".

В Николаеве, где под ударом оказался "Эпицентр" и пострадали мужчина и 17-летняя девушка, по версии россиян был нанесен удар по "логистическому центру, использовавшемуся для хранения имущества военного назначения". В минобороны РФ также похвастались ударом по энергообъекту.

В Одесской области, где во второй раз были поражены уже ранее атакованные врагом склады с продуктами питания, россияне заявили об ударе по "логистическому центру, использовавшемуся для хранения имущества военного назначения" и о поражении гражданского судна, которое якобы перевозило "вооружение и военное имущество для ВСУ".

В Киевской области враг продолжал терроризировать гражданское население и наносил удары по складам гражданских компаний, а также поразил многоэтажное здание, в минобороны РФ их выдали за "военные склады", "площадки хранения и распределения топлива" и "центр радио- и радиотехнической разведки".

О реакции Вашингтона, выступившего инициатором прекращения воздушных ударов, на момент публикации ничего не было известно.

Как сообщал OBOZ.UA, представители Трампа встретятся с Зеленским и Путиным. Подробности предстоящих встреч обнародовали журналисты.

В пятницу Кушнер и Уиткофф встретятся в Кремле с российским диктатором. На следующий день они должны прибыть в Киев.

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