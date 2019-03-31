Выборы в Украине: россиянин озвучил следующий шаг Кремля

Российская Федерация не будет принимать никаких резких шагов на период проведения первого и второго тура выборов президента Украины.

Об это в комментарии OBOZREVATEL сказал российских журналист Александр Рыклин, отметив, что выстраивать стратегию дальнейших действий в отношении Украины в РФ будут тогда, когда станет известно, кто из кандидатов вышел во второй тур.

Выборы в Украине

"Что же касается какой-то реальной реакции на все происходящее, я не думаю, что она будет экстраординарной. В какой-то момент казалось, что Кремль может решится на какие-то жесткие действия и эскалацию ситуации на юго-востоке Украины и какие-то мощные провокации. Но, мне кажется, сейчас задача Кремля немножко в другом – как-то эту ситуацию тащить, и ни в коем случае не обострять", – считает россиянин.

Никаких серьезных последствий Рыклин не ждет и от возможного решения Госдумы РФ не признавать выборы президента в Украине.

На вопрос, не станет ли это угрозой для продолжения проведения переговоров в минском и нормандском форматах, он ответил: "Мне кажется, что эти форматы – немного изжившая себя история. Никто эти договоренности не выполняет, и Москва в первую очередь. Я думаю, что если какие-то подвижки и будут происходить, то это случится в абсолютно другой конфигурации", – заявил российский журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

Украинцы моссово публикуют в соцсетях фото и селфи, сделанные на выборах президента-2019.

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