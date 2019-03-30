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Выборы президента Украины 2019

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Вибори президента Украины-2019: что можно и нельзя делать

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31 марта с 8:00 до 20:00 граждане страны смогут проголосовать на выборах президента Украины на избирательных участках.

OBOZREVATEL составил памятку для избирателей, разобравшись, что можно и нельзя делать на мероприятии, и как себя вести, если увидели нарушения.

Получение бюллетеня – что нужно делать

Для получения бюллетеня нужно предъявить документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Украины в виде книжки или ID-карты, временное удостоверение гражданина Украины или военный билет.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

24 Канал

За границей: загранпаспорт, паспорт гражданина Украины или служебный паспорт.

В учреждении исполнения наказаний или следственном изоляторе: карточка учреждения, в которой указана: фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, фотография, подпись руководителя и печать.

Кому могут отказать в выдаче бюллетеня

Если в паспорте отсутствуют фотография, сведения о регистрации места жительства.

Если бюллетень испорчен – что делать

Гражданин Украины имеет право обратиться с письменным заявлением к члену участковой избирательной комиссии с просьбой заменить бланк, если он испорчен. Второй лист будет выдан в обмен на первый.

Что нельзя делать на выборах

  • Делать селфи с бюллетенем,

  • После заполнения бланка говорить всем, за кого отдали голос, или показывать свой бюллетень,

  • Агитировать на участках и в радиусе 50 метров от них,

  • Раздавать поощрения или вознаграждения – подкупать граждан от лица кандидатов с призывом голосовать,

  • Нельзя получать бюллетень от тех, кто не является членами участковой избирательной комиссии.

Как голосовать на выборах

В кабинке лично заполнить бланк. Напротив фамилии кандидата поставить "плюс" или "галочку". Если в бланке будут рисунки или несколько отметок, он будет считаться недействительным. После заполнения бюллетеня опустить его в урну.

Вибори президента Украины-2019: что можно и нельзя делать

Если увидели нарушение – что делать

Если по приходу на участок гражданин Украины увидел, что напротив его фамилии уже стоит роспись, подтверждающая, что за него кто-то проголосовал, следует обратиться к председателю участковой избирательной комиссии. На участке можно составить заявление с просьбой отдать свой голос в дополнительных списках.

Если на участке избиратель увидел грубое нарушение в процедуре голосования – вбросы и другое – нужно обратиться в полицию или к председателю избирательной комиссии. Факт нарушения нужно зафиксировать. Если сам председатель является нарушителем, нужно обратиться к наблюдателю на участке или сразу в полицию.

Что указывает на фальсификацию

Вибори президента Украины-2019: что можно и нельзя делать

  • Бюллетень избирателя уже заполнен – это правонарушение.

  • Повторное голосование, вброс нескольких бюллетеней в урну – нарушение.

  • Вынос бюллетеней за пределы участка, в том числе заполненных или испорченных – нарушение.

  • Присутствие посторонних в кабинке для голосования, фото и видеофиксация бланка – нарушение. Наказывается штрафом до 5100 гривен, исправительными работами до двух лет или ограничением свободы до трех лет.

  • Повреждение урны – грубое нарушение, за которое можно попасть в тюрьму до семи лет, быть лишенным права занимать должности или заниматься определенной деятельностью.

  • Подкуп и поощрение избирателей возле участка – нарушение, нужно обратиться в полицию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее органы государственной власти предоставили памятку для внутренне перемещенным лиц и жителей временно оккупированных территорий касательно процесса голосования на выборах.

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Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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