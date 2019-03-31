В Україні проходять вибори президента-2019: всі подробиці онлайн

У неділю, 31 березня, о 8:00 в Україні почалося голосування на виборах президента-2019.

У бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, діючий президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20:00.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію виборів президента-2019:

8:00 В Україні відкрилися виборчі дільниці. Проголосувати можуть усі громадяни, яким виповнилося 18 років. З собою потрібно мати паспорт або інший документ, що підтверджує українське громадянство, і з'явитися на виборчу дільницю за місцем реєстрації. У бюлетені пропонується проголосувати за одного з 39 кандидатів.

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Нагадаємо, офіційні результати виборів оголосять 10 квітня. Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютну більшість (50% + 1 голос), тоді буде призначений другий тур, який відбудеться 21 квітня. Результати другого туру, якщо він знадобиться, будуть опубліковані до 4 травня.

За даними Центрвиборчкому, кандидати вже витратили на виборчу кампанію 1 млрд 273 млн грн.

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Під час першого туру президентських виборів 2019 фонд "Демократичні ініціативи", КМІС і Центр Разумкова проведуть Національний екзит-пол на виході з виборчих дільниць. Вони опитають близько 17 тисяч виборців на 400 дільницях.

Результати Національного екзит-полу будуть відомі після 20:00 31 березня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

Для внутрішньо переміщеним осіб і жителів тимчасово окупованих територій процес голосування на виборах буде проходити трохи по-іншому. Раніше була опублікована пам'ятка для них.

Те ж саме було зроблено для студентів і людей, які тимчасово проживають не за місцем прописки.

Всього було виготовлено 60359600 бюлетенів. ЦВК витратила на їх друк понад 166 мільйонів гривень.

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