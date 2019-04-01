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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Выборы в Украине: опубликованы неожиданные результаты голосования среди военных 

26.3тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал предварительные результаты голосования на специальных избирательных участках для военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне ООС, обратив внимание на неоднозначные настроения среди бойцов.

Так, за Владимира Зеленского проголосовали 517 человек, Петра Порошенко – 470, Олега Ляшко – 52, Руслана Кошулинского – 46, Юлию Тимошенко – 38, Анатолия Гриценко – 29, Игоря Смешко – 28, Александра Вилкула – 13, Юрия Бойко – 12, Юрия Тимошенко – 4.

"Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях", – написал он в Facebook.

"Если есть солдаты на фронте, которые голосуют за Бойко и Вилкула – значит работа с личным составом в этих подразделениях провалена. Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились, это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а об Украине, России, войне с ними на службе бесед не проводилось, и они проголосовали, не чувствуя никакой вины и не опасаясь, что кому-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра по Юрию Тимошенко тоже показательна – явно аватары голосовали", – добавил Бутусов.

Опубликованы неожиданные результаты голосования военных 

Телеграф

Также на данные голосования отреагировал волонтер Роман Синицын. "Кто вталкивал, что вся армия за Порошенко? Кто же это был?" – задался он вопросом в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Юрченко Володимир
Юрченко Володимир
Всі думали, що наші війська нас захистять, а вони ворога в тил запускають.
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Юрченко Володимир, это народ, а ты кто? Порохолиз? Мало порох народ обворовывал? Тебе ещё надо?
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Автономия и рус.яз. второй государственный для ЛуганДонии, ослабление курса с НАТО и ЕС (нейтралитет), постепенный захват новых территорий, разочарование, майдан - уже 10-ки тыс.погибщих ежемесячно и образования до конца каденции пуйла (до 2024 года) нового объединения государств (Кацапия-Украина-Беларусь+).Выбирать Вам.
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Українці ! Ми, я тоже ненавижу русский язык, вот только другого не знаю. Приходится ненавидеть свой рот.
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Червоний Данило
Червоний Данило
ЗЕленский главнокомандующий...даже представить сложно!..разве что командовать на параше! Ау..люди! вы хотите доверить нашу страну этому карликовому олигофрену??? Как правят карлики страной, вы все ведите..россия в пример!
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Червоний Данило, порохобот, дни твои сочтены. Пора менять ник.
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Червоний Данило
Червоний Данило
Зееленфройнд Викентий, а для россии кто нормальны? карлик-педофил на лабутенах?
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