Выборы в Украине: опубликованы неожиданные результаты голосования среди военных 

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал предварительные результаты голосования на специальных избирательных участках для военнослужащих Вооруженных сил Украины в зоне ООС, обратив внимание на неоднозначные настроения среди бойцов.

Так, за Владимира Зеленского проголосовали 517 человек, Петра Порошенко – 470, Олега Ляшко – 52, Руслана Кошулинского – 46, Юлию Тимошенко – 38, Анатолия Гриценко – 29, Игоря Смешко – 28, Александра Вилкула – 13, Юрия Бойко – 12, Юрия Тимошенко – 4.

"Цифры показывают, что в ВСУ весьма различное видение о том, кто может быть главнокомандующим во время войны. И это показывает качество информационной работы и морально-психологического состояния в воинских частях", – написал он в Facebook.

"Если есть солдаты на фронте, которые голосуют за Бойко и Вилкула – значит работа с личным составом в этих подразделениях провалена. Это не "агенты Кремля" – настоящие бы агенты, конечно, не светились, это просто люди в форме, которые пришли получать зарплату, а об Украине, России, войне с ними на службе бесед не проводилось, и они проголосовали, не чувствуя никакой вины и не опасаясь, что кому-то будет важен их выбор. Полное равнодушие. Цифра по Юрию Тимошенко тоже показательна – явно аватары голосовали", – добавил Бутусов.

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Также на данные голосования отреагировал волонтер Роман Синицын. "Кто вталкивал, что вся армия за Порошенко? Кто же это был?" – задался он вопросом в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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