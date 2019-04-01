Выборы президента Украины 2019: как проголосовали за границей

Центральный избирательный комитет обнародовал результаты голосования на выборах президента Украины за границей. Обработаны 98% протоколов.

Так, согласно предварительным данным, на иностранных участках победил действующий глава государства Петр Порошенко (38,58%), на втором месте — Владимир Зеленский (26,14%), на третьем — Анатолий Гриценко (10%).

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко в этом списке — шестая с результатом 4,26%. Ее опередили Игорь Смешко (6,66%) и Руслан Кошулинский (4,66).

Судебно-юридическая газета

Украинцы, живущие за рубежом, имели возможность голосовать на выборах президента Украины на 101 участке в 72 странах мира.

99 участков были созданы при посольствах и консульствах Украины, еще два – сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины – в Демократической Республике Конго и в Косово.

Украинцы, которые постоянно проживают на территории России, могли проголосовать в посольствах Украины в Казахстане, Грузии и Финляндии.

Как сообщал OBOZREVATEL, по результатам обработки ЦИК 64,70% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,41% голосов, Петр Порошенко – 16,30%, Юлия Тимошенко – 13,09%.

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