Сломали урны и оскандалились: что происходит на избирательных участках в Украине

В Украине стартовали выборы президента - избирательные участки открылись о 8:00. На некоторых из них уже были зафиксированы нарушения.

OBOZREVATEL собрал для вас последние данные об инцидентах на избирательных участках.

Волынская область

На Волыни наблюдателя Гражданской сети ОПОРА не пустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии. Инцидент произошел на участке №070091, который находится в с. Новостав Гороховского района.

Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не пустили. Председатель комиссии сообщила, что всех должны запустить в 8:00 утра, когда откроются избирательные участки.

На место инцидента вызвали полицию, поэтому наблюдатель ОПОРЫ подаст соответствующее заявление.

Ривненская область

Похожий инцидент произошел в селе Остриев Млинивского района Ривненской области - наблюдателя ОПОРЫ не допустили на утреннее заседание. Председатель комиссии сказала, что "согласно законодательству не имели права пускать".

Отмечается, что наблюдатель ОПОРЫ прибыл на участок в 7:20 утра - двери были закрыты. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель участковой избирательной комиссии.

Председатель участковой избирательной комиссии Мария Токмина пояснила, что согласно закону Украины "О выборах" не имела права допустить после 7:15 ч, а наблюдатель прибыл в 7:21. По словам председателя, если бы она пустила, а заседание уже началось, то ей пришлось бы писать объяснение.

Сумская область

В Конотопе представители Нацдружин обнаружили сломанные урны для голосования, которые невозможно было опломбировать. Несмотря на сопротивление секретаря участковой комиссии, активисты настояли убрать сломанные урны и оформить два акта о нарушениях.

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Харьковская область

С незначительным опозданием открылись два избирательных участка, расположенные в Немышлянском районе Харькова и в городе Змиив Харьковской области.

Информация об этом зарегистрирована в журналах Единого учета заявлений и сообщений территориальных отделов полиции, проводится проверка.

Как сообщила заместитель директора Департамента коммуникации Национальной полиции Ольга Атаманова, по состоянию на 10 утра в правоохранительные органы поступило 71 заявление о нарушениях на избирательных участках по всей Украине.

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По данным координационных центров МВД, 31 марта полиция получила 25 заявлений, связанных с избирательным процессом.

Ситуаційні центри запрацювали з самого ранку.



31 березня 2019 року поліція отримала 25 заяв, пов’язаних з виборчим процесом

Зазначені факти пов’язані з:

Незаконна агітація – 7;

Підкуп виборця – 1.

Фотографування бюлетенів – 2;

Спроба винесення бюлетеня з дільниці – 1 pic.twitter.com/fybzBTohY5 — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

Житомирская область

На участке в Коростене комиссия разрешила избирателям проголосовать до 8:00 утра.

"В городе Коростень на УИК №181280 по ул. Киевская, 4, комиссия разрешила 8 избирателям проголосовать до 8:00. За это проголосовали члены комиссии на утреннем заседании. Аргументация - избиратели спешили на электричку. Наблюдатель ОПОРЫ сделал замечание членам комиссии, однако, его не учли", - рассказал представитель организации Константин Тарасенко.

Также наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали голосования избирателей без паспортов на участке в Черняховском районе.

"В с. Зороков Черняховский р-н (ИО №66, г.. Малин) на участке №181143 зафиксированы отдельные голосования избирателей без паспортов", - отметил наблюдатель ОПОРЫ.

Также, в Житомирской области на 30 избирательных участках не хватает кабинок и урн для голосования.

Кировоградская область

В округе №100 на избирательном участке № 350301 (село Гармановка Компаниевского района) наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали выдачу бюллетеня без предъявления паспорта.

Члены УИК отметили, что знают избирателя, поэтому выдали бюллетень без паспорта. Наблюдатель ОПОРЫ составил акт о нарушении.

Полтавская область

На Полтавщине три УИК получили меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей в списке.

Наблюдатели ОПОРЫ сообщили, что УИК №530454 получила 354 бюллетени, тогда как на участке зарегистрировано 360 избирателей, из которых 18 голосуют на дому. По факту был составлен соответствующий акт и сообщено ОИК.

На УИК №530116 получила 252 бюллетени, тогда как избирателей 253. Из них 18 гласит по месту регистрации.

УИК №530643 получила 183 бюллетени, тогда как избирателей - 186.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

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