Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента

На выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта, больше всего голосов политик и шоумен Владимир Зеленский получил на юге страны (42%), а действующий украинский глава Петр Порошенко — на западе (26%).

Об этом говорят данные Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, которые показывают предпочтения избирателей по регионам. Инфографика обнародована на Telegram-канале "Украинской правды".

За Юлию Тимошенко наибольшее количество украинцев проголосовало на западе (17,8%), за Игоря Смешко — в центральном регионе (9,6%), за Юрия Бойко — на востоке (27,2%).

Более детально смотрите на картах-инфографиках:

Напомним:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.

Избирательные участки закрылись в 20:00.

Явка на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 31 марта составила более 65% без учета избирательных участков за пределами страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный экзит-пол обновил данные о лидерах на выборах президента Украины.

В первую тройку входят кандидаты Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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