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Выборы президента Украины 2019

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Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента

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На выборах президента Украины, которые состоялись 31 марта, больше всего голосов политик и шоумен Владимир Зеленский получил на юге страны (42%), а действующий украинский глава Петр Порошенко — на западе (26%).

Об этом говорят данные Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, которые показывают предпочтения избирателей по регионам. Инфографика обнародована на Telegram-канале "Украинской правды".

За Юлию Тимошенко наибольшее количество украинцев проголосовало на западе (17,8%), за Игоря Смешко — в центральном регионе (9,6%), за Юрия Бойко — на востоке (27,2%).

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Более детально смотрите на картах-инфографиках:

Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента
Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента
Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента
Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента
Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента

Напомним:

Зеленский победил на юге, за Порошенко — запад: как украинцы выбирали президента

Как сообщал OBOZREVATEL, национальный экзит-пол обновил данные о лидерах на выборах президента Украины.

В первую тройку входят кандидаты Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия ТимошенкоИгорь СмешкоЮрий Бойко
Место
Украина
Теги
политикаВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
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Кречко Эд
Кречко Эд
Это ж как надо было жить по новому чтоб за действующего президента народ отдал на 10 процентов меньше голосов чем у клоуна? Карл.. Клоун набрал больше чем честны прелестный незаменимы Петр?
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