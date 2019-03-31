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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Я розпочинаю боротьбу!" Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського

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Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вже з 1 квітня почне свою боротьбу за перемогу в другому турі виборів.

За його словами, в президентських перегонах доля звела його з "маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський. – Ред.). Таку заяву він зробив у зверненні до преси 31 березня, пише "Інтерфакс".

"Із завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі. Кожен з нас повинен дати відповідь на важливі питання, чи продовжить країна свій шлях в Євросоюз і НАТО, чи буде сидіти і чекати дозволу Кремля на референдум", – заявив Порошенко.

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Порошенко звернувся до виборців Зеленського, згадавши Галкіна та Петросяна

Він також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, за даними екзит-полів, у другий тур президентських виборів пройшли Володимир Зеленський (більше 30% голосів) і Петро Порошенко (більше 18). На третьому місці розташувалася Юлія Тимошенко з 14%.

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Особи
Петро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
поздно пить боржоми надо было пересажать половину своего окружения за воровство и схемы людей они достали
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2
Пойда Николя
Пойда Николя
Да сколько можно дурить этот народ До бесконечности Если выводы от предыдущей лапши не сделали Порох вообще не вошел где то сзади Как дебильные экзик-полы такие же как и лекторат . Неужели не понятно это готовиться почва к фальсификации
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3
5
Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Пойда Николя, Иди нахуй фекалофекат.
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Кречко Эд
Кречко Эд
Это Пете не поможет даже если он объявит каждого второго жителя Украины рукой Москвы или ногой хуйла..
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