"Я розпочинаю боротьбу!" Порошенко назвав Зеленського маріонеткою Коломойського

Чинний президент України Петро Порошенко заявив, що вже з 1 квітня почне свою боротьбу за перемогу в другому турі виборів.

За його словами, в президентських перегонах доля звела його з "маріонеткою Коломойського (олігарх Ігор Коломойський. – Ред.). Таку заяву він зробив у зверненні до преси 31 березня, пише "Інтерфакс".

"Із завтрашнього дня я починаю боротьбу у другому турі. Кожен з нас повинен дати відповідь на важливі питання, чи продовжить країна свій шлях в Євросоюз і НАТО, чи буде сидіти і чекати дозволу Кремля на референдум", – заявив Порошенко.

Він також зазначив, що кандидат Володимир Зеленський, на його думку, вигідний Кремлю.

Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, за даними екзит-полів, у другий тур президентських виборів пройшли Володимир Зеленський (більше 30% голосів) і Петро Порошенко (більше 18). На третьому місці розташувалася Юлія Тимошенко з 14%.

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