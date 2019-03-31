Не фальсификация: названа самая большая угроза для выборов в Украине

Наибольшей потенциальной проблемой для выборов 31 марта является вопрос логического завершения голосования. Первоочередная задача украинцев – это избрать президента.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко. Он отметил, что кандидат, который проиграет, может попробовать "отмотать все назад".

"Фальсификация – это не самый большой риск для выборов. Реальная потенциальная проблема на сегодняшний день – это то, что не будет логического завершения. Самое важное сегодня и 21 апреля, – потому что, скорее всего, у нас будет повторное голосование, – мы должны завершить эти выборы избранием президента", – сказал он.

Возможность обжалования результатов голосования тем кандидатом, который окажется в проигрыше, зависит от того, кто окажется на третьей позиции после выборов, убежден Бондаренко. Эксперт отметил, что здесь вопрос является в способности кандидата.

"Одно дело, когда ты простой кандидат, а другая – когда ты провластный. У такого кандидата механизмом для обжалования гораздо больше. Но история такова, что количество потенциальных нарушений на выборах будет все равно и некоторые кандидаты вроде "разбрасывают" их по всей Украине для того, чтобы потом отмотать эту историю снова", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 31 марта в 8:00 в Украине началось голосование на выборах президента-2019. В бюллетенях – 39 кандидатов. Согласно данным соцопросов, фаворитами президентской гонки являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Избирательные участки будут работать до 20:00.

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