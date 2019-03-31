У Зеленского сообщили данные закрытого экзит-пола

По состоянию на 15.00 кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует с результатом 31,5%.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL со ссылкой на результаты закрытого экзит-пола команды Зе. Отмечается, что Петр Порошенко получает 17,8%.

На третьем месте, по данным экзит-пола, находится Юлия Тимошенко с показателем 13,5%, а на четвертом Юрий Бойко (12,8%).

Штаб Зе

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 31 марта составила 44,45% без учета избирательных участков за пределами страны.

Все подробности голосования читайте тут.

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