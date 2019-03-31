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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского сообщили данные закрытого экзит-пола

14.8тЧитать материал на украинском

По состоянию на 15.00 кандидат в президенты Владимир Зеленский лидирует с результатом 31,5%.

Об этом сообщил источник OBOZREVATEL со ссылкой на результаты закрытого экзит-пола команды Зе. Отмечается, что Петр Порошенко получает 17,8%.

На третьем месте, по данным экзит-пола, находится Юлия Тимошенко с показателем 13,5%, а на четвертом Юрий Бойко (12,8%).

Штаб Зе

Штаб Зе

Новости
Из-за высокой явки на выборах на избирательных участках образовались огромные очереди

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 31 марта составила 44,45% без учета избирательных участков за пределами страны.

Все подробности голосования читайте тут.

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Эксклюзив
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А что разве можно публиковать результаты екзитпола до 20-00 . Обозреватель можно привлекать к ответственности за нарушение закона о выборах
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
опять брешет.... Он же брехун, как его кремблядский тёзка!
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