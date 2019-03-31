"Выбыл!" На Херсонщине произошел скандал на избирательном участке

В Херсонской области вовремя открылись и работают в штатном режиме 722 избирательных участка, однако один участок в пгт Нижние Серогозы остается закрытым. Накануне там штампом "Выбыл" испортили избирательные бюллетени.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции области. Там отметили, что вечером 30 марта в правоохранительных позвонила председатель одного из участковых избирательных комиссий и сказала, что штамп ставили напротив фамилии одного из кандидатов.

"По факту повреждения избирательной документации открытое уголовное производство по ч.2 ст.158-2 Уголовного кодекса Украины. Ожидается привоз новых бюллетеней, после чего участок начнет работать", – сообщили правоохранители.

В Гражданской сети "Опора" объяснили, что речь идет о 1293 бюллетенях, где штамп поставили напротив кандидата в президенты Александра Мороза.

"Представители комиссии сообщили, что услышали такую информацию о кандидате по телевидению. По данному факту составлен акт. ЦИК взяла в работу документы, дополнительные бюллетени будут изготовлены и доставлены до начала голосования 31 марта", – отметили в "Опоре".

Как сообщил в эфире ObozTV аналитик Гражданской сети Александр Клюжев, ситуация, которая сложилась в Нижних Серогозах, очень серьезная, но есть надежда, что проблема решится и граждане смогут проголосовать.

"Окружная избирательная комиссия обсуждала этот вопрос, была коммуникация с ЦИК, направлена служебная записка о выделении дополнительных бюллетеней. По оперативной информации, в участковой избирательной комиссии возникли проблемы со своевременным открытием из-за проблемы транспортировки бюллетеней. Надеемся, что это решится и избиратели получат возможность осуществить волеизъявление. Такая ситуация очень серьезная с точки зрения действующего законодательства и со стороны препятствования избирательного права граждан. Есть надежда, что такие случаи не будут повторяться и члены избирательной комиссии будут ориентироваться исключительно на официальную информацию относительно кандидатов на пост президента Украины", – сказал он.

Подобные проблемы случаются не первый раз, отметил Клюжев. Он объяснил, что это связано с огромной ротацией составов избирательных комиссий, члены которых не имеют опыта в организации выборов.

"Такая ситуация связана с низким уровнем компетентности членов участковых избирательных комиссий. Сначала подают одних людей, которые потом проходят специальное обучение, но они позже отказываются работать. Затем приходят люди без опыта. Мы не раз обращали внимание Верховной Рады на необходимость введения полноценной системы членов избирательной комиссии, которая бы реализовывалась в период между выборами. Тогда бы в комиссии подавали тех людей, которые имеют определенные аттестаты", – добавил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне подобная ситуация сложилась во Львовской области, где председатель одной из участковых избирательных комиссий испортила 180 избирательных бюллетеней для голосования, поставив штамм "Выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов. Женщина считала, что кандидат "снялся с выборов", и когда осознала свою ошибку, сама сообщила о происшествии в окружную избирательную комиссию

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