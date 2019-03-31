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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"В Кремле ждут": Боровой предупредил Украину об ударе после выборов

11.6тЧитать материал на украинском

После выборов президента Украины, Россия может ударить с любой стороны.

"Удар можно ждать от куда угодно: от политиков, на которых влияет Кремль, от спецслужб, которые находятся в тесном контакте со спецслужбами РФ, от армии, в которой очень мощные российские агентурные сети. От телевидения, от пропагандисткой кампании, которая разными способами проникает в Украину. Пуповину надо перерезать", – заявил в комментарии OBOZREVATEL российский оппозиционный политик Константин Боровой.

По его мнению, первоочередной задачей следующего президента Украины должно стать реформирование системы безопасности Украины начиная от полиции, заканчивая СБУ и армией. Россиянин отметил, что даже после пяти лет военной агрессии со стороны России, в украинских спецслужбах остались люди, тесно связанные с РФ.

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"Сейчас в Кремле ожидают каких-то результатов, но сразу после выборов будут и провокации, и даже военные, возможно, провокации, но безусловно шаги будут приниматься", – считает Боровой.

"В Кремле ждут": Боровой предупредил Украину об ударе после выборов

Российский оппозиционер также прокомментировал возможность и риски непризнания со стороны России выборов президента в Украине.

"Риски для Украины сохраняются до тех пор, пока Украину это волнует. Когда-то Россия принимала решение о том, что столица Эстонии Таллинн пишется с одной "н", а эстонцы просили писать с двумя. Был дипломатический конфликт, ноты протеста писали. А потом Эстония повзрослела, повернулась к России спиной, и ее перестало волновать, что там в России принимают", – сказал он.

"Я надеюсь, что Украина скоро так тоже поступит, и перестанет интересоваться тем, что там делают эти сумасшедшие депутаты в Госдуме", - добавил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация признает итоги выборов президента Украины в зависимости от того, "как они пройдут".

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Тема
Эксклюзив
Персона
Константин Боровой
Место
Украина
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de lik
de lik
Костик восстал из нафталина,и хочет затянуть туда других
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Лучше украинцам застрелиться самим.
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