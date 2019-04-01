Портников назвал главный феномен выборов президента-2019 в Украине

Главным феноменом выборов президента Украины в 2019 году является вовсе не лидерство шоумена Владимира Зеленского. Он заключается в том, что украинский избиратель не меняется вот уже два с половиной десятилетия.

Такое мнение в своем блоге на "Радио Свобода" высказал украинский журналист Виталий Портников. "Он традиционно голосует не за менеджера, не за политического лидера, а за волшебника – и уже через год-полтора, убедившись, что никакой волшебной палочки у его кумира нет, разочаровывается в этом выборе и начинает винить за него, разумеется, не себя, а своего избранника", — подчеркнул он.

По его словам, сказать, что первый тур выборов президента Украины стал сенсационным – означает не замечать той реальности, которая сложилась в стране за несколько последних месяцев.

"За 28 лет новейшей политической истории Украины только одному ее президенту, Леониду Кучме, удалось переизбраться на второй срок, прошедший, правда, в обстановке бесконечных скандалов и завершившийся Майданом 2004 года", — обратил внимание на еще одно обстоятельство Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия представила первые результаты подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины. По результатам обработки 61,15% протоколов Владимир Зеленский получил 30,38% голосов, Петр Порошенко – 16,38%, Юлия Тимошенко – 13,08%.

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