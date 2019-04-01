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Выборы президента Украины 2019

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Портников назвал главный феномен выборов президента-2019 в Украине

5.8тЧитать материал на украинском

Главным феноменом выборов президента Украины в 2019 году является вовсе не лидерство шоумена Владимира Зеленского. Он заключается в том, что украинский избиратель не меняется вот уже два с половиной десятилетия.

Такое мнение в своем блоге на "Радио Свобода" высказал украинский журналист Виталий Портников. "Он традиционно голосует не за менеджера, не за политического лидера, а за волшебника – и уже через год-полтора, убедившись, что никакой волшебной палочки у его кумира нет, разочаровывается в этом выборе и начинает винить за него, разумеется, не себя, а своего избранника", — подчеркнул он.

По его словам, сказать, что первый тур выборов президента Украины стал сенсационным – означает не замечать той реальности, которая сложилась в стране за несколько последних месяцев.

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Портников назвал главный феномен выборов президента-2019 в Украине

"За 28 лет новейшей политической истории Украины только одному ее президенту, Леониду Кучме, удалось переизбраться на второй срок, прошедший, правда, в обстановке бесконечных скандалов и завершившийся Майданом 2004 года", — обратил внимание на еще одно обстоятельство Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия представила первые результаты подсчета голосов избирателей на выборах президента Украины. По результатам обработки 61,15% протоколов Владимир Зеленский получил 30,38% голосов, Петр Порошенко – 16,38%, Юлия Тимошенко – 13,08%.

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Персоны
Виталий ПортниковВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
Портников, как раз вера в «Великого М» сродни северокорейской вере в «Дорогого Руководителя» Кима, а люди созрели до понимания президента как представительского поста, который должен не страной руководить кому как говорить, где молиться, - а промто должен не мешать людям работать и выражать их интересы. енеджера
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Портников, ты просто дебил. Народ в Украине с неизменным постоянством вышвыривает из власти тех, ктоине может обеспечить в стране власть народа. У этих сволочей даже определения для народа нет, они делают вид, что это никто. Как и ты, Портников. С лицемеров со всех народ спросит, никуда вам не деться
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пока во власть лезут уроды неспособные служить народу Украины и даже дать определение кто это такой и что объединяет его поколения народ будет гнать из власти всю эту сволочь. А заодно и холуев этой сволочи, которые глаза людям брезней замыливают помогая сволочи во власть лезть
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