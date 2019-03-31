"Що скажете?" У мережі ажіотаж після перемоги Зеленського по екзит-полам

У мережі ажіотаж після оголошення результатів Національних екзит-полів, за якими перемогу в першому турі здобув шоумен, кандидат Володимир Зеленський.

Блогери, журналісти і громадські діячі ділилися думками в Facebook. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші з них.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

Володимир Зеленський - 30,4%;

Петро Порошенко - 17,8%;

Юлія Тимошенко - 14,2%.

Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:

Юрій Бойко - 9,8%;

Анатолій Гриценко - 7,1%;

Ігор Смешко - 6,4%;

Олег Ляшко - 4,8%;

Олександр Вілкул - 4%;

Руслан Кошулинський - 1,8%;

інші кандидати набрали менше 1%.

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