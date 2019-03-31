"Що скажете?" У мережі ажіотаж після перемоги Зеленського по екзит-полам

У мережі ажіотаж після оголошення результатів Національних екзит-полів, за якими перемогу в першому турі здобув шоумен, кандидат Володимир Зеленський.
Блогери, журналісти і громадські діячі ділилися думками в Facebook. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші з них.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.
Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:
Володимир Зеленський - 30,4%;
Петро Порошенко - 17,8%;
Юлія Тимошенко - 14,2%.
Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:
Юрій Бойко - 9,8%;
Анатолій Гриценко - 7,1%;
Ігор Смешко - 6,4%;
Олег Ляшко - 4,8%;
Олександр Вілкул - 4%;
Руслан Кошулинський - 1,8%;
інші кандидати набрали менше 1%.
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