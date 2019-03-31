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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Що скажете?" У мережі ажіотаж після перемоги Зеленського по екзит-полам

5.8тЧитати матеріал російською

У мережі ажіотаж після оголошення результатів Національних екзит-полів, за якими перемогу в першому турі здобув шоумен, кандидат Володимир Зеленський.

Блогери, журналісти і громадські діячі ділилися думками в Facebook. OBOZREVATEL зібрав найцікавіші з них.

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Вибори президента 2019: як голосували українці, фото, відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні закінчився перший тур виборів президента, і після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

Він назвав перших трьох кандидатів, які лідирують у голосуванні. Станом на 18:00 31 березня в трійку фаворитів українців увійшли:

  • Володимир Зеленський - 30,4%;

  • Петро Порошенко - 17,8%;

  • Юлія Тимошенко - 14,2%.

Далі кандидати в президенти розташувалися в такому порядку:

  • Юрій Бойко - 9,8%;

  • Анатолій Гриценко - 7,1%;

  • Ігор Смешко - 6,4%;

  • Олег Ляшко - 4,8%;

  • Олександр Вілкул - 4%;

  • Руслан Кошулинський - 1,8%;

  • інші кандидати набрали менше 1%.

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Кречко Эд
Кречко Эд
А что тут говорить... Пиздец Петру!!! Не сможет кондитер преодолеть такой разрыв.. Если только он не устроит какую-то пакость до второго тура он на это способен иначе его посадят за воровство и покрывание воров у власти..жалко Юлю по человечески.. Неона спокойно пройдет в парламент и намерен Петру задницу!!!
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Гы-Гы-Гы . "славаукрайини"
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