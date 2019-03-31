"Люди могут выйти на улицы": социологи предупредили о третьем Майдане

Украинцы готовы выйти на улицы, чтобы защитить честные результаты выборов президента, при двух условиях: если их кто-то подтолкнет или произойдет из ряда вон выходящее событие, по примеру избиения студентов на Майдане в 2013 году.

Об этом OBOZREVATEL рассказали социологи. По их словам, даже в год перед Революцией Достоинства никто не мог спрогнозировать такие события.

Впрочем, заведующий отделом Института социологии НАН Украины Александр Вишняк считает, что особых фальсификация во время голосования 31 марта не будет. "Это показывает и сегодняшний день, и очень вялая предвыборная компания", – говорит Вишняк.

По его мнению, такая компания для Украины не характерна.

"Она очень специфическая. Потому что обычно президентские выборы определяли двух полярных кандидатов, которые и влияли на активность своих сторонников. А сейчас компания была мозаичной, кандидатов много, и нет жесткого противостояния. А главное, в стране нет Андрея Клюева (глава АП при президенте Викторе Януковиче – Ред.), только он умел так фальсифицировать выборы. Другие не умеют", – говорит Вишняк.

Избирательный участок в Киеве Информатор

Член-корреспондент НАН Украины, социолог Евгений Головаха уточнил, что украинцы могут выйти на защиту своего выбора в случае, если их убедят сделать это активисты и СМИ.

"Люди могут выйти при одном условии – если появятся активисты, которые убедят людей в том, что были серьезные подтасовки. Все зависит от того, насколько их аргументы будут убедительными, и насколько это поддержат СМИ. Поэтому главное, чтобы выборы прошли без серьезных сомнений в их честности", – пояснил эксперт.

Еще один социолог и директор КМИС Владимир Паниотто также считает, что если будет какая-то организация или случится некое событие, наподобие избиения студентов в декабре 2013 года, то люди могут выйти на улицы.

"Накануне Евромайдана мы проводили исследование и задавали вопрос, готовы ли выйти на улицы в случае нарушения ваших прав. И показатели готовности были в два раза меньше, чем во время первого Майдана", – говорит Паниотто.

Сейчас, по словам социолога, так же. "В декабре 2018 года снизился уровень стресса. Уровень бедности уменьшился и практически вернулся к домайданным показателям. Уровень счастья вырос. Уровень коррупции, не считая высших эшелонов власти, немного снизился. Но когда я об этом говорю, то некоторые даже выходят из себя. Люди считают, что на самом деле все плохо. То есть на поведение людей влияют не цифры, а восприятие. И если появится какая-то организация, что вполне возможно, или какой-то пусковой механизм, то все может произойти", – считает Паниотто.

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