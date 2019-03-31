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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Взрывчатка и фото с бюллетенем: названы главные нарушения на выборах президента Украины

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Во время голосования на выборах президента Украины были отмечены главные нарушения по состоянию на 12:00 31 марта.

Их перечислил на своей странице в Facebook глава Комиссии избирателей Украины Алексей Кошель. Так, чаще всего происходит следующее:

1. Незаконная агитация в день выборов. Наблюдатели КИУ сообщают, что в большинстве регионов Украины имеют место факты, когда официальные наблюдатели одного из кандидатов используют бейджи с символикой кандидата. Кроме этого, в "день тишины" и в день голосования команды пятерых кандидатов на пост президента массово распространяли материалы с признаками агитации (борды, листовки).

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Взрывчатка и фото с бюллетенем: названы главные нарушения на выборах президента Украины

2. Проблемы в работе УИК. В частности, члены трех УИК поставили штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов, чем нарушили нормы действующего законодательства. К примеру, на одном из участков в Ивано-Франковской (№260236) таким образом было испорчено 600 бюллетеней. Кроме этого, имеют место ряд фактов, когда члены УИК позволяют избирателям голосовать без надлежащих документов, руководствуясь принципом "все друг друга знают". "Или же наоборот, отказывают в выдаче бюллетеней по ID картам", — сказано в сообщении.

3. Фотографирование заполненных бюллетеней. Отмечается, что это нарушение действующего законодательства, за которое предусмотрена ответственность, включая уголовную. "Примером разглашения тайны голосования являются показательные действия одного из кандидатов на пост президента Украины, который продемонстрировал журналистам заполненный бюллетень", — подчеркнул Кошель, намекая на лидера РПЛ Олега Ляшко.

4. Провокации силового характера. Пока зафиксирован один такой факт — вброс воспламеняющейся вещества на одном из участков в пгт. Борзна Черниговской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, явка на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 31 марта составила 16,33% без учета избирательных участков за пределами страны.

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Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Повезло вам нацисты выделится фейковыми "выборами"))) миллионам коренного населения запретили голосовать)))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
А то что миллионы не смогут голосовать хозяева одобрили)))
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