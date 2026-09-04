Существуют проблемы гораздо глубже, чем мы обычно себе представляем. Одна из таких – это отрыв элит от народов, а точнее – жизнь элит не по тем правилам, которые они устанавливают для людей. Они не несут ответственности за принимаемые решения, и эта беда поразила чуть ли не весь современный мир.

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Далее текст на языке оригинала.

Типовий елітарій у США чи Британії може запросто підтримувати нелегальну міграцію, тому що живе в укріпленому маєтку, де йому не загрожують чужинці, та їздить на роботу в лімузині, а не на метро.

Іспанський чи італійський елітарій легко пробачить захоплення чужих квартир мігрантами та люмпенами, бо його будинку це не загрожує.

Прогресивиці охоче відстоюють права трансів, тому що ніколи не ходять до публічних вбиралень, а їхні дочки вчаться у приватних консервативних школах. Російські еліти угроблять пів мільйона підданих заради движухи, бо самі вмирати не збираються.

Про драматичний економічний розрив між 0,1% найбагатших та 50% бідних і говорити не варто. Зараз у США основу середнього класу складає покоління, яке вперше в історії бідніше за своїх батьків.

Ні, це не нова проблема, вона давня, як світ, просто нові технології прискорюють розшарування.

І тут можливі всього два варіанти. Або еліти якось спробують зайнятися самообмеженнями в економіці та більше слухати людей (але сигнали зі США та Росії дають зрозуміти, що так не буде). Або все закінчиться глобальною війною та масовими смертями - єдиним "великим вирівнювачем". Історія повна таких прикладів. І ось тоді жодна охорона приватних кварталів не врятує!

ПиСи. Україна з її середніми розмірами та любов'ю народу до Майданів має непогані шанси пропетляти в цьому пи*деці) Феодалізм на рівні громад ще поширений, але в центрі ситуація не найгірша у світі.