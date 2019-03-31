"Горжусь!" Вдова Маккейна внезапно пришла на избирательный участок в Киеве

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн 31 марта стала наблюдателем на президентских выборах Украины в составе делегации Международного республиканского института США.
"Это день выборов в Украине. Процедуры сделаны, готовы для избирателей", - написала она в своем Twitter, опубликовав фото с избирательного участка в Киеве.
"Я не могу придумать лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так сильно заботился. Горжусь тем, что буду в составе миссии ", – добавила Маккейн.
Синди Маккейн
kiev.klichko.org
Международный республиканский институт – некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку развития свободы и демократии во всем мире.
It’s Election Day in #Ukraine. Procedures done and ready for voters. @IRIglobal #democracy #freeandfair pic.twitter.com/OaCmkEJZQn— Cindy McCain (@cindymccain) 31 березня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, на избирательных участках в Украине уже были зафиксированы первые нарушения. 7 участков и вовсе не открылись.
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