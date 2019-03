"Горжусь!" Вдова Маккейна внезапно пришла на избирательный участок в Киеве

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн 31 марта стала наблюдателем на президентских выборах Украины в составе делегации Международного республиканского института США.

"Это день выборов в Украине. Процедуры сделаны, готовы для избирателей", - написала она в своем Twitter, опубликовав фото с избирательного участка в Киеве.

"Я не могу придумать лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так сильно заботился. Горжусь тем, что буду в составе миссии ", – добавила Маккейн.

Международный республиканский институт – некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку развития свободы и демократии во всем мире.

It’s Election Day in #Ukraine. Procedures done and ready for voters. @IRIglobal #democracy #freeandfair pic.twitter.com/OaCmkEJZQn