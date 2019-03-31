МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Горжусь!" Вдова Маккейна внезапно пришла на избирательный участок в Киеве

2.7тЧитать материал на украинском

Вдова американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн 31 марта стала наблюдателем на президентских выборах Украины в составе делегации Международного республиканского института США.

"Это день выборов в Украине. Процедуры сделаны, готовы для избирателей", - написала она в своем Twitter, опубликовав фото с избирательного участка в Киеве.

"Я не могу придумать лучшего способа почтить наследие своего мужа, чем демонстрировать постоянную поддержку свободы в стране, о которой он так сильно заботился. Горжусь тем, что буду в составе миссии ", – добавила Маккейн.

Синди Маккейн

Синди Маккейн

kiev.klichko.org

Новости
Не фальсификация: названа самая большая угроза для выборов в Украине

Международный республиканский институт – некоммерческая общественная организация, деятельность которой направлена на поддержку развития свободы и демократии во всем мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, на избирательных участках в Украине уже были зафиксированы первые нарушения. 7 участков и вовсе не открылись.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
8
Смешно
9
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения