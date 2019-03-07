Выборы-2019: что делать переселенцам

Органы государственной власти предоставили памятку для внутренне перемещенным лиц и жителей временно оккупированных территорий касательно процесса голосования на выборах президента Украины, которые стартуют 31 марта 2019 года.

Сроки и место подачи заявления

Уточняется, что переселенцам нужно прийти в отдел Государственного реестра избирателей и подать заявление о временной смене голосования не позднее 25 марта.

"По указанному в заявлении месту пребывания в день выборов, если Ваше место регистрации находится на территории Автономной республики Крым, города Севастополя или на территории населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые обозначены временно оккупированными согласно указу президента Украины №32/2019 от 7.02.2019 года, где нет отделения", – сказано в сообщении.

Что нужно иметь при себе

При подаче заявления необходимо предъявить документ, который удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины: паспорт гражданина Украины (в виде книжки или карты) или временное удостоверение гражданина. Военнослужащим нужно принести удостоверение военного или военный билет.

"31 марта 2019 года проголосовать на избирательном участке, номер которого Вы узнаете в отделении Государственного реестра избирателей при заполнении заявления. В случае назначения повторного голосования, Вам нужно подать заявление повторно", – уточняется в памятке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Регистрация кандидатов в президенты проходила с 31 декабря 2018 года до 4 февраля 2019 года.

Дата голосования: воскресенье, 31 марта 2019 года.

Официальное объявление результатов выборов (также ЦИК должна решить будет ли второй тур): до 10 апреля.

В ЦИК признались, что планируют потратить на печать бюллетеней для выборов более 166 миллионов гривен.

Также была опубликована памятка по голосованию для студентов и людей, временно проживающих не по месту прописки.

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