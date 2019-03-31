Невидимые чернила и 10 бюллетеней в руки: у Порошенко назвали самые "интересные" нарушения

В штабе кандидата в президенты Украины Петра Порошенко назвали самые "интересные" нарушения.

"В 216 ОВК, на избирательном участке 8000417 мы столкнулись с тем, что подписи на протоколах начали исчезать. На видео прям видно было, как чернила исчезают — часть подписи осталась, а другая исчезла. При этом данный участок возглавляет представитель одного из известных кандидатов...", — заявил один из членов штаба президента, народный депутат от Блока Петра Порошенко Сергей Алексеев, передает журналист OBOZREVATEL.

По его словам, в Херсоне, в 185 ОВК поставили штамп "выбыл" напротив фамилии Александра Мороза. В киевской области ОВК 94 выявлен автобус с людьми возле участка, в Луганской области аналогичная ситуация. В Запорожье в ОВК 76 одному избирателей выдано 10 бюллетеней...

Штаб Петра Порошенко

При этом представитель штаба Петра Порошенко подчеркнул, по состоянию на 16:00 каких-то масштабных нарушений или фальсификаций не зафиксировано. Также Алексеев заявил, что не знает какие именно молодые люди были замечены возле ЦИК и какова их цель.

Отметим, избирательные участки будут открыты до 20:00 31 марта. По данным закрытого экзит-пола по состоянию на 15:00, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL, в лидерах гонки Владимир Зеленский — 31,5%, на втором месте Петр Порошенко — 17,8%, третье у Юлии Тимошенко — 13,5%, на четвертом Юрий Бойко — 12,8%.

Более детальную информацию о ходе голосования вы можете прочитать тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководитель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, явка на этих президентских выборах даже немного выше, чем в 2014 году.

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