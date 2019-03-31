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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

За забор! Пропагандистов России выгнали с украинских выборов в Минске

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На участок для выборов президента Украины в Минске (Беларусь) не были допущены представители российских СМИ.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. Такое решение приняла избирательная комиссия на участке. Сообщается, что они могли только снимать за забором посольства.

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Избирательный участок на выборах президента Украины в Минске

Избирательный участок на выборах президента Украины в Минске

Радио Свобода

Корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "РЕН-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины. Зато участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве на избирательном участке №417 в Днепровском районе разгорелся скандал из-за ручки с исчезающими чернилами. Подлог заметили избиратели.

  • Из-за высокой явки на некоторых избирательных участках образовались очереди. Как сообщают пользователи соцсетей, ждать приходится более часа.

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Место
БеларусьМинск
Тег
Выборы 2019
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Для пидаров вход воспрещён, а пидары и есть кацапы! Гы-гы-гы!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры скрывают фальсификации.
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Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Андрей, дурачок - весь вопрос в вашей токсичности! Причем, не только для УКРАИНЫ, которая уже выработала против вас иммунитет. А скоро появится и противоядие!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Помойка Обоз позволяет себе кого-то называть пропагандистами! ))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Александрович Алексей, а ты - пидар! Гы-гы-гы!
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