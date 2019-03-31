За забор! Пропагандистов России выгнали с украинских выборов в Минске

На участок для выборов президента Украины в Минске (Беларусь) не были допущены представители российских СМИ.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода. Такое решение приняла избирательная комиссия на участке. Сообщается, что они могли только снимать за забором посольства.

Избирательный участок на выборах президента Украины в Минске Радио Свобода

Корреспонденты российских агентств ТАСС, "РИА-Новости", телеканалов "РЕН-ТВ" и "НТВ" снимали только на улице, в том числе опрашивали граждан Украины. Зато участок свободно могли посещать представители белорусских, украинских и международных СМИ.

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