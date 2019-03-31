Мешки с песком и закрытые фанерой окна: как проходят выборы президента Украины на Донбассе

В прифронтовых населенных пунктах на Донбассе также стартовали выборы президента Украины-2019.

Правда, там реальность немного другая, чем на остальной территории нашей страны. В частности, на избирательных участках были замечены мешки с песком и закрытые фанерой окна, сообщают "Новости Донбасса".

В прифронтовом Зайцево Донецкой области объясняют, что таким образом приготовились к возможным обстрелам.

В некоторых городах в одном здании расположены и военно-гражданская администрация, и участки.

Как сообщал OBOZREVATEL, на избирательных участках в Украине уже были зафиксированы первые нарушения. 7 участков и вовсе не открылись.

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