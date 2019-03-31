Національний екзит-пол оновив дані про лідерів на виборах президента України

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський продовжує лідирувати у виборчих перегонах з показником в 30,6%. На другому місці Петро Порошенко (17,8%), на третьому – Юлія Тимошенко з 14,2%.

Такі дані оприлюднив Національний екзит-пол станом на 20:00. Четверту позицію зайняв Юрій Бойко, п'яту – Анатолій Гриценко.

Станом на 18:00 Національний екзит-пол опублікував попередні дані з 30,4% відсотками голосів за Зеленського, 17,8% за Порошенка і 14,2 за Тимошенко.

Схожі дані надав і ТСН. Згідно з опитуванням, о 18:00 Зеленський лідирував серед своїх конкурентів з показником в 30%. На другому місці розмістився Порошенко (18,5%), а на третьому – Тимошенко (14%).

Лідери на виборах президента

Як писав OBOZREVATEL, о 20:00 31 березня в Україні завершився перший тур президентських виборів в Україні.

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