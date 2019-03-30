Селфи на выборах: правозащитник сделал важное разъяснение для избирателей

У избирателя никто не имеет права изымать телефон или другие вещи для проверки фиксации бюллетеня на фото или видео. Любое подобное действие делается исключительно по решению следственного судьи.

Об этом в эфире ObozTV заявил адвокат Евгений Лосовский. Он отметил, что закон об ответственности за фиксацию волеизъявления в ходе подкупа, безусловно, надо соблюдать, но гражданин может вольно или невольно нарушить закон, не полностью понимая его последствий.

"Изъятие любого вашего предмета делается абсолютно по решению следственного судьи. Если избиратель выходит из кабинки для голосования, и кто-то, кто плохо знает закон, попросит у него телефон для проверки, нет ли там селфи, то на это не надо соглашаться. Если кто-то подошел без соответствующего постановления следственного судьи, то ответ на такое тоже должен быть "нет". Вообще, закон надо соблюдать, но в любом уголовном производстве главное умысел человека. Если у него не было умысла нанести повреждения, то в таком случае решение полиции и суда будет справедливым", – сказал он.

Адвокат убежден, что расследовать и документировать то, что сейчас происходит в предвыборном поле, технически невозможно. Он отметил, что трудно представить, как гражданина будут искать по селфи.

"У меня на этот счет своя правовая позиция. Если событие уже состоялось, то это никоим образом не может влиять ни прямо ни косвенно на данном избирательном участке на процентное отношение того или иного кандидата в президенты. Расследовать такие случаи, документировать их, по моему мнению, в наших условиях технически невозможно. Мне очень трудно представить, что гражданина найдут, – его же надо идентифицировать. Избиратель не выходит из кабинки с паспортом. Образно говоря, в этом случае лицо человека надо соединить с документом, который он представлял. Здесь также должны быть свидетели. Потом этого избирателя надо найти по месту регистрации, физически он должен появиться и дать показания. Тогда у него нужно изымать телефон", – рассказал Лосовский.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной внешней угрозой для выборов в Украине является вмешательство России, главной внутренней – влияние политически ангажированных правоохранительных органов. При этом оба субъекта могут использовать парамилитарные организации и радикальные движения для срыва избирательного процесса в Украине.

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