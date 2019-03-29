"Штампа не будет": в ЦИК уточнили число кандидатов в президенты Украины

В бюллетенях, которые получат избиратели на выборах президента 31 марта, будут числиться данные о 39 кандидатах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, штамп с пометкой "Выбыл" участковые комиссии не уполномочены ставить.

В Комиссии объяснили, что для отмены регистрации кандидат на пост президента должен подать письменное заявление не позднее чем за 23 дня выборов – то есть до 7 марта.

Новости Вилкул добился отмены решения ЦИК в Верховном Суде

"В случае поступления соответствующего обращения кандидата позднее чем за 23 дня до дня выборов, то есть позднее 7 марта 2019 года, такое обращение Центральной избирательной комиссией не рассматривается, решение по нему не принимается", – сказано в сообщении.

В ЦИК добавили, что после того публичные заявления кандидатов об отказе от баллотирования не имеют никаких правовых последствий. Поскольку по состоянию на 29 марта зарегистрировали 39 кандидатов и именно их включили в бюллетень, то все 39 человек остаются субъектами избирательного процесса.

"Внесение изменений в бюллетени с использованием штампа "Выбыл" без решения ЦИК запрещается. Виновные в противоправной порче избирательных бюллетеней возмещают причиненный ущерб в порядке, установленном законом", – подчеркнули в Комиссии.

Выборы в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Бюллетень для выборов президента в 2019 году станет самым большим за всю историю.

27 марта кандидат в президенты Украины Александр Мороз отозвал свою кандидатуру с предстоящих выборов.

6 марта заместитель командующего Сил Специальных Операций Сергей Кривонос снял свою кандидатуру на предстоящих выборах в пользу действующего президента Украины Петра Порошенко.

1 марта мэр Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру на пост президента в пользу лидера партии "Громадянська позиція", экс-министра обороны Анатолия Гриценко.

Также ЦИК отменила регистрацию кандидатов в президенты Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова на выборах 31 марта.

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