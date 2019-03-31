''Исторические'' выборы в Украине: названо главное отличие от предыдущих голосований

Выборы президента Украины 2019 года стали первыми, где лидеры избирательной гонки не попытались публично делить украинцев по линии восток-запад.

Что изменилось в Украине со времен прошлых голосований, рассказал в эфире ObozTV историк Андрей Плахонин.

"У нас почти все выборы в Украине исторические. Почти всегда всегда мы голосуем не просто за наше будущее, а за существование государства… Историческое значение этих выборов по сравнению с предыдущими в том, что среди программ топовых кандидатов уже нет того противостояния запад-восток, которое было раньше. Нет самоопределения, с Россией мы или с Европой", – объяснил историк.

"Три топовых кандидата, во всяком случае на словах, говорят о том, что мы идем в Европу… Но тут встает вопрос искренности кандидатов – кто на самом деле идет, а кто только говорит", – уточнил он.

При этом Плахонин отметил, что в украинском обществе вырос уровень поддержки популистических идей.

"Падает общий уровень населения, это проблема нашего образования, наших СМИ. Люди начинают меньше читать. Поэтому люди перестают идти на выборы. Это часть политической технологии. Раньше говорили – спрячь бабушкин паспорт. Сейчас начинают думать, как сделать, чтобы не пошла на выборы та молодежь, которая собирается голосовать "по приколу" – спрятать паспорт внука", – добавил историк.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.

В бюллетенях – 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являются шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко, лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию выборов президента-2019.

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