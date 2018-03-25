Как Россия собиралась захватить Киев: озвучен план

Россия сможет захватить власть в Киеве лишь с помощью "проукраинских сепаратистов".

Об этом на своей странице в Facebook написал известный блогер Мирослав Олешко, указав на то, что в РФ осознают неэффективность использования в столице Украины пророссийски настроенных провокаторов.

"В Кремле знают - они не могут захватить Киев руками пророссийских сепаратистов", - заявил Олешко.

По мнению блогера, это объясняется тем, что центральная часть страны отличается от восточной, и пропаганда "русского мира" не будет поддерживаться там так же активно.

"Киев - не Донецк, не Луганск, не Севастополь, не Одесса и даже не Харьков. Киевляне не признают пророссийских сепаратистов. "Мать городов русских" - проукраинской город с проукраинскими жителями", - подчеркнул Олешко.

Поэтому он считает, что "им надо найти проукраинских сепаратистов... тех, которые говорят на украинском, тех, которые не любят якобы Путина, тех, которые ненавидят проукраинскую власть и нашего президента".

Как пишет блогер, СБУ таких псевдопатриотов "арестовывает почти каждый день".

"Таким был Саакашвили, такой была Савченко, таковы Семенченко, Соболев, Дангадзе, Рубан", - уточнил Олешко.

Также он добавил, что если выполнить планы Кремля не получается "руками Захарченко или условного Гиви, то надо это сделать руками тех, кто поет украинский гимн", то есть применяя обратную тактику. "Это и есть гибридная война", - подытожил блогер.

Как писал "Обозреватель", ранее был назван украинский город, который Путин планировал захватить первым.