5 ноября народ Соединённых Штатов Америки демократически определит, будет война в Украине долгой или короткой.

Всё зависит от того, какое именно животное там победит: ослы сделают нашу войну долгой, а слоны — короткой.

Колода персон при этом меняется не очень, особенно не меняются фамилии. Ибо номером 47 может стать то ли номер 46, который, кстати, был вместе с номером 44, то ли номер 45, который уже побеждал жену номера 42, то ли, может, жена номера 44, между которыми в своё время успел втиснуться номер 43, который был сыном номера 41 — того, кто был ещё при номере 40, когда тот ещё не был ни аэропортом в Вашингтоне, ни улицей в Киеве.

Украинская демократия и вообще выживание Украины полностью подчинены демократии в Главной стране мира, базовым достоинством которой является для нас то, что она гораздо лучше мордора.

Это принято называть независимостью. За это отдают жизни. Ибо альтернатива гораздо хуже. Такое время.

Оруэлл? Нет, Кафка. А спасает — вера. Как живут атеисты, не знаю.