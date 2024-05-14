Тариф на электроэнергию с 1 июня: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине с 1 июня могут повысить тариф на электроэнергию. Действующая цена в 2,64 грн за кВт*ч установлена до конца мая. Уже летом тариф могут повысить примерно до 3,5 грн.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Окончательное решение о стоимости электроэнергии еще не приняли. Среди возможных вариантов: повышение тарифа для всех до 3,5 грн. Также рассматривают возможность вернуть дифференцированный тариф.

Он предполагает, что платить больше будут те, кто использует больше тока. Однако при этом для того, чтобы получить средства на восстановление энергосистемы, цены необходимо повысить всем.

Будут ли отключения света?

Ситуация в энергетике будет однозначно крайне сложной летом. Когда из-за потепления будут проходить следующие пики потребления. Необходимость ввода графиков отключения будет зависеть от ряда факторов: какое количество ТЭС удастся восстановить и запустить, насколько успешными будут следующие атаки РФ на энергосистему. Сейчас Украина привлекает экстренную помощь от стран ЕС.

Летом вполне возможно "Укрэнерго" снова придется использовать графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Как ранее писал OBOZ.UA, Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам заявляет, что никаких работ по повышению тарифа на электроэнергию в мае не проводят. При этом решение должно приниматься правительством, а не Нацкомиссия.

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