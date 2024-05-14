США нанесли торговый удар по Китаю: импорт электрокаров фактически запретили, другие пошлины также повышены

Президент США Джо Байден объявил о новых пошлинах на китайские товары, направленные на электромобили, медицинские товары и солнечное оборудование, чтобы оградить американскую промышленность от нечестной конкуренции. При этом самое жесткое решение принято именно касательно электрокаров, для которых ставки импортной пошлины выросли с 25% до 100%, что делает ввоз такой продукции в США невыгодным.

Пошлины являются частью более широкой стратегии уменьшения зависимости от Китая и укрепления экономической безопасности США. Об этом сообщили на сайте Белого дома.

Китай, как передает Bloomberg, уже выступил против решения США ввести пошлины на широкий спектр товаров и пообещал "принять меры". "Китай примет решительные меры для защиты своих прав и интересов... США должны немедленно скорректировать свои неверные действия и отменить дополнительные тарифные меры против Китая", – говорится в заявлении китайского министерства торговли.

Новые пошлины ориентированы на несколько стратегически принципиальных отраслей. В частности:

Электромобили

Одной из главных отраслей, попадающих под новые пошлины, является сектор электромобилей (EV). Ставка тарифа на электромобили вырастет с 25% до 100% в 2024 году. Этот шаг направлен на защиту американских производителей от нечестной торговой практики Китая, включающей значительные субсидии и нерыночную деятельность, что привело к быстрому росту экспорта китайских электромобилей. В первом квартале этого года Geely стала единственным китайским автопроизводителем, экспортировавшим в США 2 217 автомобилей.

Солнечные панели

Китай уже более десяти лет сталкивается с пошлинами на экспорт солнечных панелей в США. Теперь ставка пошлины на солнечные элементы вырастет с 25% до 50% в 2024 году. Это решение направлено на защиту американского рынка от избыточных мощностей, созданных китайскими производителями, которые контролируют 80-90% глобальной цепи поставки солнечной энергии. Несмотря на это, в прошлом году Китай экспортировал солнечных панелей в США всего на 3,35 миллиона долларов, что составляет менее 0,1% общего объема китайского экспорта.

Медицинские товары

Ставки таможенных пошлин на китайские медицинские товары, такие как шприцы и средства индивидуальной защиты, значительно возрастут. В 2024 году тарифы на шприцы и иглы увеличатся с 0% до 50%, а на средства индивидуальной защиты, включая респираторы и маски для лица с 0-7,5% до 25%. В 2022 году Китай экспортировал в США медицинские товары на сумму 30,9 миллиарда долларов, что составляет около одной пятой от общего объема китайского экспорта медицинских товаров.

Металлопродукция

Ставка пошлины на определенную продукцию из стали и алюминия вырастет с 0-7,5% до 25% в 2024 году. Этот шаг направлен на защиту американской сталелитейной и алюминиевой промышленности от нечестной конкуренции со стороны Китая, поддерживающего свои производства значительными субсидиями и нерыночными методами. Это решение также имеет экологический аспект, поскольку китайские производства металлов являются одними из наиболее интенсивных углеродных в мире.

Полупроводники

Ставка пошлины на полупроводники вырастет с 25% до 50% к 2025 году. Политика Китая в этой области привела к быстрому расширению мощностей и риску вытеснения инвестиций из рыночных компаний. В течение следующих трех-пяти лет ожидается, что почти половина новых мощностей по производству определенных устаревших полупроводников будет приходиться на Китай.

Аккумуляторы и важные минералы

Ставки пошлин на литий-ионные батареи для электромобилей возрастут с 7,5% до 25% в 2024 году, а для других литий-ионных батарей – с 7,5% до 25% в 2026 году. Пошлины на естественный графит и постоянные магниты возрастут с 0 до 25% в 2026 году. Это повышение направлено на защиту американских производителей от излишней зависимости от китайских поставщиков.

Решение о введении новых пошлин является частью более широкой стратегии администрации Байдена, направленной на укрепление американской промышленности и уменьшение зависимости от Китая. К примеру, в апреле Байден призвал утроить пошлины на китайскую металлопродукцию, которая коснется продукции из стали и алюминия на сумму более 1 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина должна занять проактивную позицию в переговорах с Европой по экологической пошлине СВАМ, ведь ее введение должно соответствовать экономическим реалиям, в которых мы оказались. Кроме того, нужно вести переговоры для того, чтобы найти дополнительные источники финансирования экологической модернизации.

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