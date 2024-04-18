Стало известно, где смотреть матчи сборной Украины на Евро-2024: по какому каналу будут трансляции

Видеплатформа Megogo и телеканал "Суспильне" будут транслировать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2024 года, который с 14 июня по 14 июля состоится на полях Германии. Все матчи сборной Украины будут доступны на обеих площадках.

Об этом говорится в заявлении компаний. "Суспильне" будет транслировать матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей первого раунда плей-офф, четвертьфиналы, оба полуфинала и финал.

Эти матчи на общественном вещателе, в том числе игры "сине-желтых" в играх навылет, если наша команда тула попадет, можно будет увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Все матчи Евро-2024 будут доступны на Megogo по подписке, детали которой будут раскрыты в ближайшее время. Трансляторы также опубликовали эфирную сетку всего группового этапа. А распределение поединков плей-офф будет происходить уже по ходу самого турнира.

КАЛЕНДАРЬ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО-2024

17 июня, 16:00. Группа Е. Румыния – Украина.

21 июня, 16:00. Группа Е. Словакия – Украина.

26 июня, 19:00. Группа Е. Бельгия – Украина.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер OCB Scores сделал прогноз на выступление сборной Украины на чемпионате Европы по футболу нынешнего года.

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