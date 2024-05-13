Москва и Минск продолжают ядерный шантаж, в очередной раз угрожая Западу ядерной эскалацией, пренебрегая своими международными обязательствами и интересами глобальной безопасности.

Министерство обороны России сообщило, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому Генштабу подготовиться к проведению учений по нестратегическому (тактическому) ядерному оружию для "отработки подготовки и применения" тактического ядерного оружия. В Минобороны РФ заявили, что в учениях примут участие ракетные формирования Южного военного округа России, а также российская авиация и военно-морские силы. Минобороны и Министерство иностранных дел РФ заявили, что Россия проведет ядерные учения в ответ на якобы провокационные заявления и угрозы, сделанные западными официальными лицами в адрес России.

В частности, МИД России обвинил США в развёртывании наземных ракет средней и малой дальности в разных регионах мира, что, по мнению российского МИД, позволяет России ответить аналогично. В Москве также заявили, что будут рассматривать прибытие F-16 в Украину как провокацию, поскольку Россия будет рассматривать эти самолеты как потенциальные носители ядерного оружия. При этом утверждение Кремля о том, что самолеты F-16, которые должна получить Украина, являются носителями ядерного оружия, манипулятивные, понимая, что понятие быть носителем ядерного оружия не тождественно намерению применения, особенно учитывая, что Украина является безъядерным государством.

Вслед за Путиным белорусский диктатор Александр Лукашенко также распорядился об участии белорусских войск в совместной с россиянами "проверке носителей, сил и средств нестратегического (тактического) ядерного оружия" в рамках т.н. "Союзного государства". Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что для проверки в готовность будет приведен дивизион оперативно-тактического комплекса "Искандер" и эскадрилья самолетов Су-25.

При этом Лукашенко повторил стандартную белорусскую риторику по поводу сдерживающей роли ядерного оружия и желания избежать вступления в войну против Украины. Заявление Лукашенко появилось через день после того, как министерство обороны России объявило о подготовке к учениям тактических ядерных сил. Такой шаг со стороны Минска, вероятно, имел целью усиление попыток Кремля заставить Запад к воздержанию от оказания дополнительной военной помощи Украине. Договоренность между Россией и Беларусью о перемещении тактического ядерного оружия на территорию Беларуси указывает на то, что самопровозглашённый президент Александр Лукашенко уступает всё больший контроль над страной в пользу Кремля. Кроме того, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев обвинил официальные лица США, Франции и Великобритании в том, что они рассматривают возможность отправить свои войска в Украину.

Он заявил, что это оправдывает испытание Россией своего тактического ядерного оружия. Медведев также прямо угрожал "мировой катастрофой" из-за вмешательства Запада в Украине и предупредил о возможных ударах России по Вашингтону, Парижу и Лондону. При этом Медведев стал главным элементом пропагандистских усилий России по поводу возможности использования ядерного оружия и нагнетания истерии. С начала российского вторжения в Украину страны Запада высказывали опасения по поводу возможного применения Россией тактического ядерного оружия, в частности, при неудачах на фронте. Российская военная доктрина предусматривает возможность применения ядерного оружия первыми в случае "угрозы самому существованию государства".

Ряд российских политических деятелей трактовали это положение так, что ядерное оружие может применяться и при угрозе территориальной целостности РФ, при этом официальная Москва называет территорией России, оккупированные ею украинские земли, входящие в международно признанные границы Украины. Представители стран Запада критиковали Россию за подобную позицию и ядерные угрозы. Пока что сам Владимир Путин ядерным ударом Украине не угрожал, однако предупредил страны Запада о возможности ядерной войны в случае прямой конфронтации с Россией. Стратегические ядерные силы России находятся в режиме повышенной боевой готовности с февраля 2022 года.

Все понимают, что ядерная риторика Москвы и Минска недопустима и не способствует достижению справедливого мира в Украине, учитывая, что даже Пекин продолжает выступать против использования ядерного оружия в войне. Поэтому на такие формы шантажа со стороны России западные лидеры должны реагировать соответствующим образом, особенно на фоне инициативы Украины по проведению Саммита Мира в Швейцарии по обсуждению путей окончания войны, где одним из пунктов Формулы Мира является ядерная безопасность. Угрозы РФ и Белоруссии ядерной эскалацией показывают полную неготовность Москвы к цивилизованным переговорам.

Украина ещё в начале 90-х годов прошлого века добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала, полагаясь на добрую волю и гарантии безопасности со стороны стран ядерного клуба в соответствии с пуктами Будапештского меморандума. Она никогда никому не угрожала ядерной атакой. Поэтому заявления должностных лиц РФ и Беларуси опасны по своей сути и безответственны по содержанию. Но прежде всего они пытаются сдержать западных партнеров от помощи Украине в противостоянии широкомасштабной российской агрессии. Становится очевидным, что необходимым условием наступления стабильного и справедливого мира в Европе и во всем мире является полная денуклеаризация России.