Без маникюра, но с бородой: как выглядел победитель Евровидения 2024 до того, как стал известен. Фото

Победитель песенного конкурса Евровидение 2024 – Nemo – не всегда выглядели эпатажно, носили розовые юбки и делали экстримально длинный маникюр. Было время, когда они ничем не отличались от сверстников, выбирали оверсайз и пренебрегали процедурами красоты.

В их Instagram-профиле еще сохранились старые фотографии, на которых Немо позируют шесть лет назад. OBOZ.UA расскажет, как с годами менялся стиль артиста.

Немо родились в 1999 году в городе Бbль, Швейцария. В сознательном возрасте певец начал искать себя и экспериментировать, пока не понял, что ему близка небинарность, и попросил использовать относительно себя местоимение "вы".

В своей музыке Немо затрагивают сложные темы гендерной идентичности, психического здоровья и самоидентификации в мире. Это отразилось и в стиле артиста, комбинирующего мужскую одежду с женственностью.

Фанаты Евровидения запомнили победителя в розовой юбке с длинными ногтями и блестящим макияжем. Однако в детстве и в подростковом возрасте Немо выглядели иначе.

К примеру, артист долго носил бороду с усами, пока не решил, что больше нравится себе побритым. Их ногти тоже не все время были окрашены, хотя в 2021 году такие фото начали появляться в Instagram небинарного победителя песенного конкурса.

Хотя у Немо с рождения густые кудри, было время, когда они выпрямляли свои каштановые волосы.

Ранее OBOZ.UA показывал 20 ярких фото победителя Евровидения в реальной жизни. Сейчас их стиль изменился, и певец часто эпатирует в необычных образах.

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