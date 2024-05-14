Украинские АЗС массово отказались от старых цен: что произошло со стоимостью популярного топлива

За прошедшую неделю в Украине ощутимо подешевел автогаз. Так, с 6 по 13 мая АЗС опустили его стоимость на 59 коп./л, до средних 26,84 грн/л. При этом цены снизили практически все крупные сети – лишь в некоторых они остались на прежнем уровне.

Об этом сообщает Enkorr. По его данным, по конкретным сетям удешевление составило от 16 коп. до 1,31 грн.

Больше всего цена снизили на заправках UPG – на 1,31 грн/л, до 26,73 грн/л. Кроме того, сразу ряд сетей опустил цены на 1 грн/л:

ОККО – 27,99 грн/л;

SOCAR – 27,99 грн/л;

WOG – 27,98 грн/л;

Neftek – 27,49 грн/л;

KLO – 27,29 грн/л;

Рур груп – 27 грн/л;

RLS – 24,9 грн/л.

Автогаз продолжит дешеветь

В целом, отметили аналитики, спрос на автогаз в Украине слабый. В связи с чем прогнозируется дальнейшее понижение.

"В зависимости от погоды (и других факторов. – Ред.) проливы колеблются в пределах +/- 2-5%. Если ситуация с наполнением рынка и проливами сохранится, то газ, скорее всего, снизится еще на 1 грн/л", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении акцизов на автотопливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Документ предполагает, что акцизы на топливо будут подняты до европейского уровня к 2028 году, а поэтапное повышение начнется уже с 1 июля 2024-го.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!