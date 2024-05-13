12 мая 2024 года в Литве проходил первый тур выборов Президента. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, за действующего главу Литвы Гитанаса НАУСЕДУ, проголосовало 44,54% избирателей. Так что пожелаю господину Науседе - другу Украины, Победы и во втором туре.

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Водночас для України не менш цікавими є результати референдуму щодо узаконення множинного (подвійного) громадянства.

Нагадаю, що у відповідністю із статтею 12 Конституції Литви "За винятком установлених законом окремих випадків, ніхто не може бути одночасно громадянином Литовської Республіки та іншої держави". Конституційний суд, у свою чергу, розʼяснив, що узаконення подвійного громадянства можливе лише за згоди більшості громадян Литви шляхом голосування на Референдумі.

Тож для внесення змін до Основного Закону потрібна була згода не менш як половини виборців країни, тобто 1 мільйона 192 тисяч 617 голосів. На вчорашньому Референдумі за подвійне громадянство проголосував 1 мільйон 11 тисяч 14 осіб, тобто поправка до Конституції НЕ БУЛА ПІДТРИМАНА. Це вже друга спроба узаконити множинне (подвійне) громадянство, перша, й теж безуспішна, була в 2019 році.

Які ж уроки цієї історії для України, де від 2021 року влада активно пропагує ідею узаконення множинного (подвійного) громадянства?

Перший.

Рішення про узаконення множинного (подвійного) можливе ЛИШЕ шляхом затвердження його на Всеукраїнському референдумі.

Другий.

Спонукати Конституційний суд України до ухвалення рішення щодо офіційного тлумачення положень статті 4 Конституції України про єдине громадянство за поданням 99 народних депутатів ще від 20.12.2021 року.

Переконаний, що за сьогоднішніх обставин спроба узаконення МНОЖИННОГО (подвійного) громадянства несе низку ризиків та загроз для України (податкових, земельних, виборчих та військових). Більш за те, варто посилити відповідальність, щонайперше, для посадовців за набуття подвійного громадянства. Для розуміння, сьогодні ПОДВІЙНІ ГРОМАДЯНИ та РЕЗИДЕНТИ інших країн НЕЗАКОННО поєднують наповнення бюджетів та пенсійних фондів ІНШИХ КРАЇН із посадами в Уряді та правоохоронних і місцевих органах влади України.

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