Заморозков уже не будет: в Украину вернется тепло, но есть нюансы, – синоптик

В Украине в среду, 15 мая, еще будет прохладно, но с четверга ожидается потепление. Заморозки на территории страны уже не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. "Завтра у нас еще будет немного холодно, но уже с четверга начнем чувствовать тепло", – говорится в сообщении.

Таким образом, 15 мая в Украине ожидается днем от +13 до +16 градусов, в Закарпатье – от +17 до +20 градусов. Заморозков уже не будет. С 16 мая температура воздуха начнет постепенно подниматься и к концу недели наконец-то достигнет от +18 до +23 градусов тепла.

В среду ожидаются дожди, возможно, с грозами, на юге Украины (кроме Одесщины), в восточных областях, местами в центре и в Карпатах. На остальной территории будет без осадков. Завтра на востоке Украины и Закарпатье ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду. В большинстве областей ветер будет умеренным.

В Киеве 15 мая без существенных осадков. Ночью ожидается от +4 до +6 градусов, днем – от +13 до +14 градусов. Постепенное повышение температуры воздуха произойдет в дальнейшем, а в субботу в столице возможен дождь.

Как сообщал OBOZ.UA, заведующая отделом Укргидрометинститута ГСЧС Вера Балабух спрогнозировала теплое лето без аномальных температур. По ее данным, в июле ожидается много гроз с градом.

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