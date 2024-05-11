Путин деньгами, подкупом и запугиванием хочет добиться влияния на Европарламент, – Порошенко

Европейский Союз должен опасаться влияния Владимира Путина. Потому что диктатор деньгами, подкупом и запугиванием хочет добиться влияния на Европарламент.

Такое мнение высказал экс-президент Петр Порошенко в интервью журналисту Питеру Залмаеву. Он отметил, что РФ хочет увеличить свое влияние в Европе, в том числе и через предстоящие выборы в Европарламент.

"Россия пытается активно влиять деньгами, подкупом, запугиванием кандидатов в Европарламент для резкого увеличения своего влияния. И эта опасность действительно существует", – констатирует Порошенко.

Именно поэтому, во время визита в Берлин на Конгресс партии ХДС, Порошенко объяснял, почему важно объединить вокруг помощи Украине все проевропейские партии.

"Первый приоритет международный – это помощь Украине. Военная, включая Таурусы, включая поддержку нашего членства в НАТО. Вторая позиция – это попытка собрать в одну позицию, в первую очередь что касается внешней политики, все проевропейские силы", – объясняет Порошенко.

По мнению политика, любая антиукраинская риторика работает в интересах Кремля и это не только популистские, безответственные, но и пророссийские силы, к выборам которых немцы должны подойти очень сознательно, очень ответственно.

"В Европе Путину не выиграть. Я убежден. Европа учится сама себя защищать. А главное, что я пытался донести и убежден, что у меня это получилось – это снять розовые очки для немцев и приблизить их к пониманию, какая страшная опасность сейчас нависла над всем демократическим миром", – отметил Порошенко и добавил, что доверяет Европе.

По мнению политика, Путин может прорваться в Европу, но только в один населенный пункт, который называется Гаага, и там остаться надолго.

Напомним, ранее на сайте МВД России появились фото и личные данные пятого президента Украины Петра Порошенко, якобы нарушившего какую-то "статью УК РФ". Сам политик прокомментировал эту новость, отметив, что статья розыска не указана, поэтому он считает, что "за патриотизм и любовь к Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW считают, что объявление Россией в розыск Зеленского, Порошенко и еще нескольких политических и военных лидеров является частью ее информационной операции по дипломатической изоляции страны. Кремль и не думает оставлять попыток представить свою непровоцированную агрессивную войну против украинского государства как нечто иное, чем оно есть.

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