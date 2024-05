5 антитрендовых сумок, которые вернутся в моду этим летом. Фото

Некоторые аксессуары с годами теряют свою актуальность и уступают новым моделям и цветам. Однако со временем антитренды снова возвращаются на подиумы и полки магазинов. Эта цикличность выводит устаревшие модели в тренды и дает им новую жизнь.

В 2024 год ворвались как ретро-тенденции, так и забытый на многие годы стиль old money. Редакторы модного портала Who What Wear рассказали о 5 моделях, которые снова будут в моде этим летом.

Плетеная кожа

Устаревшие сумки с плетением, сделанные из кожи, надолго исчезли из гардероба модниц, но 2024 год перевернул игру. Такие аксессуары не только вместительны, но и красиво смотрятся с базовыми образами.

Белые тона

Белые сумочки разных размеров снова ворвались в тренды, хоть кому-то и могут показаться непрактичными. Они станут великолепным дополнением к красочным летним платьям, блузкам и украшениям.

Цветная замша

В новом сезоне на пьедестал вернутся ретро-сумки из замши, но не обычных черных, бежевых и серых оттенков, а смелые решения из цветных материалов. Эти аксессуары придадут свежести и многогранности обыденным образам.

Ткань

Все тканевые сумки, как и кожаные, будут в моде этим летом. Они имеют важное преимущество – лучшую вентиляцию в жаркое время года.

Металлик

Тренд на металлические оттенки в одежде добрался и до аксессуаров. Золотые, серебряные, медные и другие оттенки металла преуспеют в этом сезоне.

