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Наталья Юсупова
Наталья Юсупова
Блогер, волонтер

Блог | На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи

На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи

У нас очень тяжелая ситуация на фронте!

Оккупанты в 30 км от Харькова.

Идет большое наступление, продолжаются кровопролитные бои.

Постоянные атаки противника, авиация, бомбы, арта.

Люди, никак не могу закрыть счет по дронам, надо завтра оплатить, на фронте очень ждут!

Четыре дрона Мавик 3 об - 292 тыс. грн

На Харьковское направление очень нужны дроны, рации, ребы.

Сегодня утром выкупила четыре тепловизора.

Бойцы очень просят помощи!

Трудно собирать, заказов очень много, прошу, реагируйте.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер карты Банки

5375 4112 0025 4253

На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи
На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи
На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи
На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи
На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи
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