Блог | На Харьковском направлении бойцы очень ждут помощи
У нас очень тяжелая ситуация на фронте!
Оккупанты в 30 км от Харькова.
Идет большое наступление, продолжаются кровопролитные бои.
Постоянные атаки противника, авиация, бомбы, арта.
Люди, никак не могу закрыть счет по дронам, надо завтра оплатить, на фронте очень ждут!
Четыре дрона Мавик 3 об - 292 тыс. грн
На Харьковское направление очень нужны дроны, рации, ребы.
Сегодня утром выкупила четыре тепловизора.
Бойцы очень просят помощи!
Трудно собирать, заказов очень много, прошу, реагируйте.
Пайпал – [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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