У нас очень тяжелая ситуация на фронте!

Оккупанты в 30 км от Харькова.

Идет большое наступление, продолжаются кровопролитные бои.

Постоянные атаки противника, авиация, бомбы, арта.

Люди, никак не могу закрыть счет по дронам, надо завтра оплатить, на фронте очень ждут!

Четыре дрона Мавик 3 об - 292 тыс. грн

На Харьковское направление очень нужны дроны, рации, ребы.

Сегодня утром выкупила четыре тепловизора.

Бойцы очень просят помощи!

Трудно собирать, заказов очень много, прошу, реагируйте.

Пайпал – [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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