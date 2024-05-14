Время плановых отключений в Украине изменили: дефицит электроэнергии вырос. Где нет света

В Украине из-за дефицита электроэнергии 14 мая уже с 16:00 (а не с 18:00 как в последнее время) и до 7:00 следующего дня будут применяться ограничения для промышленных потребителей. Графики для бизнеса вводят во всех областях, кроме Херсонской. Кроме того, точечные трудности с электроснабжением возникают из-за обстрелов и по технологическим причинам – утром был обесточен 421 населенный пункт в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской, Киевской областях.

"Потребление ощутимо растет из-за похолодания, дефицит есть почти все сутки. Запланированный импорт снова рекордный, увеличен срок ограничений для промышленности", – сообщили в "Укрэнерго".

Графики ограничения мощности для промышленных потребителей будут действовать с 16:00 до 07:00 15 мая. "Ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям", – заявили в компании.

"В вечерние и ночные часы во всех регионах, кроме Херсонской области, применялись ограничения промышленных потребителей. При этом электроснабжение бытовых потребителей не ограничивалось. Сегодня планируется применение графиков ограничения мощности для промышленности, начиная с 16:00", – отметили также в Министерстве энергетики.

Энергетики объяснили, что потребности потребителей покрывались собственной генерацией, коммерческим импортом и аварийной помощью с энергосистем Польши, Румынии и Словакии. Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из этих стран. Привлечение аварийной помощи предполагается также и вечером в пиковые часы.

"Учитывая значительные повреждения, причиненные энергосистеме, просим потребителей снизить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00). Промышленность – просмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы", – обратились в ведомстве к потребителям.

Где в Украине нет света: ситуация в регионах

В Днепре по технологическим причинам отключалась воздушная линия. При этом обесточилась подстанция и присоединенные к ней юридические и бытовые потребители, сообщили в Минэнерго.

Также за последние сутки в Сумской области во время воздушной тревоги отключались две воздушные линии. Была обесточена подстанция и присоединенные к ней бытовые потребители.

В Черниговской области в результате ракетных обстрелов была повреждена воздушная линия. Одномоментно отключались 1554 точки учета.

Как сообщал OBOZ.UA, в связи с атаками на энергетическую инфраструктуру, повлекшие потерю более 8 гигаватт энергетических мощностей, рассматривается возможность повышения тарифов на электроэнергию в Украине. Планируется повышение с уровня 2,64 до 3,5-4 гривен за киловатт-час с целью подготовки к следующему отопительному сезону.

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